गाजियाबाद: तलवार बांटने वाले मामले में पुलिस का एक्शन, हिंदू रक्षा दल के नेता सहित 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते दिनों हिंदू रक्षा दल के लोगों द्वारा हथियार वितरण किये जाने के मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. गाजियाबाद की थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इन्होंने कुछ दिन पहले तलवार बांटी थी. अब थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, यह पूरा मामला गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र का है. यहां दिनों हिंदू रक्षा दल के लोगों ने तलवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं इस दौरान आम लोगों को हथियारों का वितरण किया है. लोगों को हथियार बांटते हुए कहा गया कि "जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घर में रखें. अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका प्रयोग करें."

पूर्व में भी पुलिस 10 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार

आपको बता दें कि हिंदू रक्षा दल के लोगों द्वारा हथियार प्रदर्शनी व हथियारों के वितरण किये जाने की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में पूर्व में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. अब इस मामले में पुलिस थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने दो और गिरफ्तारी की है.

चंद्रशेखर आजाद ने बोला था प्रदेश सरकार पर हमला

गौरतलब है कि, बीते दिनों शालीमार गार्डन क्षेत्र में बीते दिनों हथियार बांटे जाने के मामले को लेकर विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था को लेकर को प्रदेश सरकार पर हमला बोला था. नगीना सीट से सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर को सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी.

नगीना सांसद ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा था कि, "आज ये देश में क्या हो रहा है, तलवारें बांटी जा रही हैं. एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगाकर, एक समाज को इकट्ठा कर एक संप्रदाय के खिलाफ हिंसा की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन बहरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है."