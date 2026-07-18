INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विवाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- वह खुद सनातनी और कृष्ण भक्त

मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विवाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- वह खुद सनातनी और कृष्ण भक्त

Acharya Pramod Krishnam On Maulana Jarjis Ansari: आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मौलाना ने भगवान कृष्ण का कई बार नाम ले लेकर प्रूफ कर दिया है कि मौलाना जर्जिस खुद सनातनी और हिंदू है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 18 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी की तरफ से दिए गए बयान विवाद खड़ा हो गया है, हिंदू संगठनों की तरफ से इस मामले में मौलाना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर हिंदू धर्माचार्यों की तरफ से तीखी टिप्पणी देखने को मिल रही हैं. कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि, "भारत में कितने मंदिरों को तोड़ा गया. सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया अयोध्या के मंदिर तोड़े गए मथुरा के तोड़े गए संभल के मंदिर टूटे जो लोग अयोध्या के मंदिर तोड़ने पर चुप है काशी मथुरा पर चुप है संभल के मंदिरों पर तोड़ने पर चुप है. यह काम बाबर ने किया सिकंदर लोदी ने किया औरंगजेब ने किया चुप है. वह लोग नया-नया ज्ञान दे रहे हैं."

मुरादाबाद में चांद शाह बाबा की मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त

मौलाना जर्जिस खुद सनातनी और कृष्ण भक्त है- आचार्य प्रमोद कृष्णम

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मौलाना जर्जिस ने गीता के श्लोक याद करके, बोल करके और भगवान कृष्ण का कई बार नाम ले लेकर प्रूफ कर दिया है कि मौलाना जर्जिस खुद सनातनी है, खुद हिंदू है और खुद कृष्ण भक्त है." उन्होंने कहा कि, मौलाना जर्जिस ने भगवान कृष्ण को याद किया है, भगवान राम और भगवान कृष्ण तो उनके भी हैं जो उनको नहीं मानते हैं.

कल्कि धाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मौलाना ने तो कई बार नाम लिया है, मुझे लगता है मौलाना का कल्याण हो जाएगा और उसे घोषणा कर देनी चाहिए कि अब वह सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं. यदि मौलाना गीता पड़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो हम उन्हें सनातनी मानेंगे, उनका स्वागत करेंगे.

जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का चलना बनना अच्छी बात है, लेकिन भारत में कानून व्यवस्था है और कोई भी संस्थान कानून के तहत चलता है. उन्होंने कहा कि कानून न्याय करेगा, मुझे भरोसा है कि मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के साथ न्याय होगा, कानून पर भरोसा रखना चाहिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है. बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में वेद विद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह में आए थे, यहां उन्होंने उक्त बातें कही.

यूपी में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत! फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Published at : 18 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Acharya Pramod Krishnam Ghaziabad News UP NEWS Maulana Jarjis Ansari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विवाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- वह खुद सनातनी और कृष्ण भक्त
मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर विवाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- वह खुद सनातनी और कृष्ण भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल उपलब्ध कराता था अवैध हथियार और कारतूस, तस्कर के खुलासे से हड़कंप
यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल उपलब्ध कराता था अवैध हथियार और कारतूस, तस्कर के खुलासे से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...यरुशलम में सुपुर्द ए खाक, कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे CM योगी, करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात
यूपी के इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे CM योगी, करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...यरुशलम में सुपुर्द ए खाक, कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष...कौन थे मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर है आजम खान की यूनिवर्सिटी?
विश्व
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
पाक के सिंध में बच्चों में तेजी से फैला HIV, WHO का अनुमान- पूरे देश में साढ़े 3 लाख लोग ऐसे ही जीने को मजबूर
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
क्रिकेट
रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल
रोहित शर्मा को ‘अनचाहा’ क्यों बनाया जा रहा? अश्विन ने BCCI और सेलेक्टर्स पर उठाए बड़े सवाल
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय, कहा- ‘अभी चर्चा की जरूरत’
मानसून सत्र में पेश नहीं हो पाएगा 130वां संविधान संशोधन बिल? JPC सदस्यों में नहीं बनी एक राय
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget