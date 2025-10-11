हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेर रात गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू

देर रात गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू

Ghaziabad Hotel Fire: आग पर काबू पाने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि आग अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

By : आईएएनएस | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Oct 2025 06:34 AM (IST)
गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर-5 में खन्ना टॉवर के प्लॉट नंबर 2 पर बने होटल प्लूटो में शुक्रवार शाम आग लग गई. शाम करीब 7:10 बजे फायर विभाग को होटल में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही प्रभारी अधिकारी तुरंत दो फायर टेंडर के साथ मौके के लिए रवाना हुए.

दमकल की टीम जब घटना घटनास्थल पर पहुंची तो पाया गया कि आग अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट में लगी है, जो इमारत की प्रथम मंजिल पर स्थित है. इसके ऊपर की मंजिल पर होटल प्लूटो संचालित हो रहा था. आग तेजी से फैलने के कारण द्वितीय तल पर मौजूद 10 से 15 लोग धुएं के बीच फंस गए थे.

फायर टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दमकल कर्मियों ने तत्काल इमरजेंसी एग्जिट स्टेयरकेस का उपयोग करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. उस समय पूरे भवन में धुआं फैला हुआ था, जिससे दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन फायर टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए वहां फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला.

कुछ ही समय में आग पर पाया काबू

स्थिति को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली और फायर स्टेशन कोतवाली से भी एक-एक फायर टेंडर मंगवाए गए. कुछ देर बाद दोनों टीमों के पहुंचते ही आग को चारों तरफ से घेरकर नियंत्रित करने की रणनीति अपनाई गई. संयुक्त प्रयासों से कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग

आग पर काबू पाने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि आग अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. अग्निशमन कार्य पूरा होने के बाद सभी फायर यूनिट्स वापस अपने-अपने स्टेशन लौट गईं.

Published at : 11 Oct 2025 06:34 AM (IST)
