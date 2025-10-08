गाजियाबाद के अतिसुरक्षित इलाके में शुमार जिला कारागार के पास अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर युवक की हत्या कर दहशत फैला दी. इस घटना के बाद पुलिस महकमें हड़कंप मच गया है. घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ आला अधिकारी घटना स्थल की जांच पड़ताल कर रहे हैं.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक मकान के लिंटर के स्क्रेब का काम करता था. चश्मदीदों ने बताया कि तीन हत्यारे पैदल आए और गोली मारकर फरार हो गए. इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है.

चश्मदीदों ने कहा- हत्यारों को पैदल भागते देखा

बताया गया कि, गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके की जेल चौकी के अध्यात्मिक नगर रेलवे हाल्ट के पास डासना के निवासी आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चश्मदीदों के मुताबिक, जब पहली गोली चली तो उनको लगा की कोई टायर फटा है लेकिन दूसरी गोली की आवाज से सब लोग भागे. आसिफ सड़क पर पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने हत्यारो को पैदल भागते देखा.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा

अति सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई हत्या के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया. आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने आसिफ के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है.

अधिकारियों की मानें तो पुलिस ने इस हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है. आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और लोकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस के हाथ अपराधियों की गर्दन तक कब तक पहुंचते हैं ये वक्त ही बताएगा.

