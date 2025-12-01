गाजियाबाद में प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज हुआ युवक, घर में घुसकर मारी गोली

गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में 22 वर्षीय महिला की शादी कहीं और तय होने से नाराज उसके कथित प्रेमी ने उसे गोली मार दी. मोदीनगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) अमित सक्सेना ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को भोजपुर इलाके के नांगलाबेर गांव में हुई. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदीप (28) और महिला के बीच करीब पांच साल से प्रेम प्रसंग था तथा महिला का रिश्ता किसी अन्य युवक से तय होने के कारण आरोपी नाराज था.

प्रदीप कथित तौर पर महिला के घर में घुसा और एक देसी पिस्तौल से उसे गोली मार दी. गोली लगने के बाद महिला फर्श पर गिर गई, जिसके बाद परिवार के सदस्य और पड़ोसी उसे मोदीनगर के पास के एक अस्पताल ले गए. एसीपी ने बताया कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ के एक अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया. चिकित्सकों के मुताबिक गोली उसके कान के पास सिर में ऊपरी हिस्से में फंसी हुई है.

पुलिस ने बताया कि एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा ने हाल के हफ्तों में प्रदीप से बात करना बंद कर दिया था. आरोपी कथित तौर पर इस बात से परेशान था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि प्रदीप ने उस पर काफी पैसे भी खर्च किए थे और उसके घर में लगे एयर कंडीशनर की किस्त भी दे रहा था.

एसपी अमित सक्सेना ने कहा, ‘‘महिला की शादी के बारे में जानने के बाद उसे अपने दोस्तों के बीच बेइज्जती महसूस हुई. गुस्से में आकर वह उसके घर पहुंचा और युवती पर गोली चला दी.’’ पीड़िता के छोटे भाई अंशुल ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीम प्रदीप के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

