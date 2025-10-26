इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर GDA का एक्शन, कई इमारतें तोड़ी गईं, बिल्डरों में मचा हड़कंप

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने इंदिरापुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कई भवनों पर प्रवर्तन कार्यवाही की. यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई, जिनके अनुसार शहर में अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. शनिवार को प्रवर्तन जोन-06 टीम के नेतृत्व में यह संयुक्त अभियान सक्ती से संचालित किया गया.

वहीं अभियान के दौरान प्रवर्तन टीम ने इंदिरापुरम आवासीय योजना में तीन अलग-अलग भूखंडों पर किये गए अतिरिक्त निर्माणों को चिन्हित करते हुए उन्हें सील कर दिया. इसमें शक्ति खंड-2 में भूखंड संख्या-05, नीतिखंड-1 में भूखंड संख्या-1075 और शक्ति खंड-3 में भूखंड संख्या-340 शामिल रहे.

GDA अधिकारियों की चेतावनी

निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण करने के कारण इन पर तुरंत प्रभाव से सीलिंग की कार्यवाही की गई. GDA अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अनुमोदित नक्शे के विरुद्ध किसी भी तरह के अवैध हिस्से को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार नीतिखंड-2 स्थित भूखंड संख्या-48 पर किए गए पूरी तरह अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. इस स्थल पर बिना किसी स्वीकृति के बहुमंज़िला ढांचा खड़ा किया गया था, जिस पर बुलडोज़र चलाकर महत्वपूर्ण हिस्सा गिरा दिया गया.

नागरिकों से की अपील

गौरतलब है कि GDA प्रवर्तन टीम में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, जोन-6 स्टाफ तथा GDA पुलिस बल पूरी कार्रवाई के दौरान सक्रिय रूप से मौजूद रहा. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माण पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने क्षेत्र के निवासियों एवं बिल्डरों से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें, अन्यथा उन्हें आर्थिक और कानूनी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

GDA के इस अभियान से इंदिरापुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. प्राधिकरण की यह कार्रवाई बताती है कि शहर में अवैध निर्माण और गलत तरीके से बढ़ाए जा रहे भवन संरचनाओं पर अब सीधे जमीनी स्तर से नियंत्रण किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में निगरानी तेज रहेगी और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही जारी रहेगी.