हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर GDA का एक्शन, कई इमारतें तोड़ी गईं, बिल्डरों में मचा हड़कंप

इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर GDA का एक्शन, कई इमारतें तोड़ी गईं, बिल्डरों में मचा हड़कंप

Ghaziabad News: प्रवर्तन टीम ने इंदिरापुरम आवासीय योजना में तीन अलग-अलग भूखंडों पर किये गए अतिरिक्त निर्माणों को चिन्हित करते हुए उन्हें सील कर दिया. GDA टीम ने चेतावनी दी है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 26 Oct 2025 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने इंदिरापुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कई भवनों पर प्रवर्तन कार्यवाही की. यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई, जिनके अनुसार शहर में अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. शनिवार को प्रवर्तन जोन-06 टीम के नेतृत्व में यह संयुक्त अभियान सक्ती से संचालित किया गया.

वहीं अभियान के दौरान प्रवर्तन टीम ने इंदिरापुरम आवासीय योजना में तीन अलग-अलग भूखंडों पर किये गए अतिरिक्त निर्माणों को चिन्हित करते हुए उन्हें सील कर दिया. इसमें शक्ति खंड-2 में भूखंड संख्या-05, नीतिखंड-1 में भूखंड संख्या-1075 और शक्ति खंड-3 में भूखंड संख्या-340 शामिल रहे.

GDA अधिकारियों की चेतावनी

निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण करने के कारण इन पर तुरंत प्रभाव से सीलिंग की कार्यवाही की गई. GDA अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अनुमोदित नक्शे के विरुद्ध किसी भी तरह के अवैध हिस्से को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार नीतिखंड-2 स्थित भूखंड संख्या-48 पर किए गए पूरी तरह अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. इस स्थल पर बिना किसी स्वीकृति के बहुमंज़िला ढांचा खड़ा किया गया था, जिस पर बुलडोज़र चलाकर महत्वपूर्ण हिस्सा गिरा दिया गया.

नागरिकों से की अपील

गौरतलब है कि GDA प्रवर्तन टीम में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, जोन-6 स्टाफ तथा GDA पुलिस बल पूरी कार्रवाई के दौरान सक्रिय रूप से मौजूद रहा. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माण पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने क्षेत्र के निवासियों एवं बिल्डरों से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें, अन्यथा उन्हें आर्थिक और कानूनी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

GDA के इस अभियान से इंदिरापुरम क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. प्राधिकरण की यह कार्रवाई बताती है कि शहर में अवैध निर्माण और गलत तरीके से बढ़ाए जा रहे भवन संरचनाओं पर अब सीधे जमीनी स्तर से नियंत्रण किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में निगरानी तेज रहेगी और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही जारी रहेगी.

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 07:29 AM (IST)
Tags :
GDA Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget