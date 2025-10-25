'भोजपुरी सिनेमा बेच दिया...', खेसारी लाल यादव पर भड़के BJP सांसद रवि किशन, सुनाई खरी-खोटी

बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी के दो अभिनेता आमने सामने आ गए हैं. गोरखपुर से बीजेपी सांसद व अभिनेता रवि किशन ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और एक्टर खेसारी लाल यादव पर जोरदार हमला किया और उनका नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया. उनसे पूछना चाहिए कि आज भोजपुरी सिनेमा का ये हाल किसने किया.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि "भोजपुरी सिनेमा में सनातन का नाम लेकर भोजपुरी सिनेमा में सब कुछ किया कमाया खाया.. आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया है. भोजपुरी इंडस्ट्री को जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा कर चले थे, इन लोगों को मशाल दिए और हम वहां सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए इन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बेच दिया.

इन लोगों से पूछना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बंद क्यों हो गई. क्यों काम बंद हो गया? जहां मेरी फिल्में उसी छपरा और पूरे बिहार में सिल्वर जुबली करती थी. वहां आज एक दर्शक नहीं है. उसका कारण कौन है. किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की? आज वो लोग जवाब दें, कि वे इंडस्ट्री पर ताला लगाकर कहीं और कुछ उम्मीदें देंगे.

एक झूठ पर जहां पर जंगलराज था, उस दल के साथ जहां सनातन विरोधी आवाजें निकलने लगी हैं. राम मंदिर के ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ निकाल रहे थे, मां जानकी का जो मंदिर बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही हैं.

इससे ये पता चलता है कि आपकी विचारधारा क्या है? और जनता जान रही है कि इन लोगों की ज़मानत आप जब्त कर देना. जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है. जो भी मां बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है. हमारे सनातन, हमारे इतिहास को जड़ों को उखाड़कर फेंकना चाहता है उन लोगों को आप पनपने न दें."

रवि किशन ने कहा कि जितने भी एनडीए के विरोध हैं जो हमारी आस्था को चोट पहुंचाते हैं उन्हें जनता माफ नहीं करेगी. इन सभी की ज़मानत जब्त हो जाएगी. बीजेपी सांसद खेसारी लाल यादव के आरजेडी खेमे में जाने से नाराज दिखें, उन्होंने कहा कि ये पहले किसके साथ थे और किसके लिए प्रचार किया ये सब जानते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए अपने विचार बदल लिए हैं.

बता दें कि इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी.

