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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अस्पताल में घुसकर भर्ती युवक को मारी गोली, प्रेमिका के पुलिसकर्मी भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम

Aligarh News: अस्पताल में घुसकर भर्ती युवक को मारी गोली, प्रेमिका के पुलिसकर्मी भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम

Aligarh News In Hindi: मैरिस रोड स्थित एक निजी अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती युवक पर दो लड़कों ने रूम में घुसकर गोली मार दी. गोली सिर में लगने पर गंभीर युवक घायल हो गया.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Mar 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोमवार देर रात थाना क्वार्सी इलाके के मैरिस रोड स्थित एक निजी अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती युवक पर दो लड़कों ने रूम में घुसकर गोली मार दी. गोली सिर में लगने पर गंभीर युवक घायल हो गया. हमलावरों का पीछा कर रहे अस्पताल स्टाफ को रोकने के लिए हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

गोली लगने के बाद घायल युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों आरोपियां में एक प्रेमिका का सगा भाई जो यूपी पुलिस में और दूसरा चचेरा भाई पीएसी में तैनात है. प्रेमिका का पिता भी बागपत में पुलिस में तैनात हैं जिसको हिरासत में ले लिया गया है.

प्रेम-प्रसंग का है विवाद

घटना की सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचे अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि घायल युवक का नाम वेदपाल है. वेदपाल का जिला मथुरा की रहने वाली एक लड़की से पिछले पांच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की की पिछले महीने 3 फरवरी को शादी थी. प्रेमी वेदपाल ने लड़की की शादी में पहुंचकर कर बखेड़ा खड़ा किया, तो वहां लड़की के परिवारिजनों ने वेदपाल के साथ मारपीट कर कानूनी कार्रवाई करवा दी, तो मथुरा पुलिस ने गिरफ़्तार कर वेदपाल को जेल भेज दिया था.

निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज

उस घटना के बाद करीब 15 दिन जेल में बंद रहकर वेदपाल छूटकर आया और मारपीट के दौरान हाथ में आई गंभीर चोट का उपचार वेदपाल क्वार्सी थाना इलाके के मैरिस रोड स्थित निजी अस्पताल में एडमिट होकर करवा रहा था. सोमवार की देर शाम को लड़की के दो भाइयों ने हॉस्पिटल में बैड पर एडमिट वेदपाल पर फायरिंग कर दी. बताया गया कि गोली वेदपाल के सिर पर लगी हैं, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक हमलवारों ने पहले रैकी की थी, जिसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया. एसएसपी ने बताया कि लड़की का भाई जो पुलिस में तैनात हैं, जिसकी पहचान हो गई है. जल्द ही पुलिस टीम गिरफ़्तारी कर लेंगी. हालांकि इस पूरे घटना क्रम में लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है. जो बागपत में यूपी पुलिस में ड्राइवर की ड्यूटी पर तैनात है. पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है.

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Published at : 17 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News CRIME NEWS
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