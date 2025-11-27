'मेरी छवि खराब करने की रची जा रही साजिश', उर्मिला सनावर विवाद पर बोले पूर्व विधायक सुरेश राठौर

उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित प्रेमिका उर्मिला सनावर के संबंधों का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. जिसमें उर्मिला सनावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुले तौर पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

पूर्व विधायक राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उन्हीं लोगों में शामिल हैं और यह पूरा मामला श्री गुरु रविदास महापीठ को तोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है.

उर्मिला सनावर ने किया था शादी का दावा

उर्मिला सनावर हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचीं थीं, जहाँ उन्होंने सुरेश राठौर से शादी का दावा किया. लेकिन शादी का कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सकीं. उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें उन्होंने वैवाहिक प्रमाण बताने की कोशिश की. ऐसे में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उर्मिला का दावा संदेह के घेरे में है और वह सिर्फ पूर्व विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं.

उर्मिला सनावर लगातार दावा कर रही हैं कि सुरेश राठौर को अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करनी चाहिए, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे प्रमाण और कानूनी दस्तावेजों के बारे में सवाल किए तो वह उनसे कतराती नजर आईं. न तो शादी का कोई पेपर, न रजिस्ट्रेशन और न ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ भी पेश न कर पाने से उनके दावों पर और भी सवाल उठने लगे हैं.

सुरेश राठौर ने बताया षड्यंत्र

सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया कि उनकी एक ही पत्नी है रविंद्र कौर, और उनके नाम पर किसी दूसरी शादी का दावा पूरी तरह झूठा है. उन्होंने कहा कि उर्मिला सनावर झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं और कुछ लोग सोची-समझी साजिश के तहत इस विवाद को हवा दे रहे हैं. राठौर ने मीडिया से कहा कि वे सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें ताकि जनता भ्रमित न हो.

सुरेश राठौर और उनकी कथित प्रेमिका उर्मिला का मामला लम्बे समय से विवादों में है. बीच में दोनों के बीच सुलह की भी बात सामने आयी थी, लेकिन एक बार फिर दोनों में विवाद जारी है.