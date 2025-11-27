यूपी की इस सीट पर 6 महीने को अंदर होगा उपचुनाव, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं. विधानसभा सचिवालय की ओर से मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई हैं. समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई हैं. जिसके बाद अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराएं जाएंगे.

विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसे लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, डीएम मऊ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है. ऐसे में अब छह महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे.

सपा विधायक के निधन से खाली हुई सीट

घोसी विधानसभा सीट से क्षेत्रीय सपा विधायक सुधाकर सिंह का पिछले हफ्ते 20 नवंबर को बीमारी के चलते निधन हो गया था. नियमों के मुताबिक अगर किसी जन प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु होने, अयोग्य ठहराए जाने या इस्तीफा देने के बाद कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं.

मऊ की घोसी विधानसभा सीट काफी चर्चित रही है. 2022 के बाद दूसरी बार इस सीट पर अब उपचुनाव कराए जाएंगे. इस सीट पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी. लेकिन, चुनाव के एक साल के भीतर ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे और फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे.

बीजेपी को हराकर विधायक बने थे सुधाकर सिंह

दारा सिंह के इस्तीफे के बाद घोसी सीट पर 2023 में बीजेपी ने फिर से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जबकि समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया था. इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच आमने-सामने की टक्कर सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को 50 हज़ार वोटों से हरा दिया था.

सुधाकर सिंह की ये जीत खासी सुर्खियों में रही थी. लेकिन ढाई साल बाद अब ये सीट एक बार फिर से खाली हो गई हैं ऐसे में 2027 से पहले घोसी में एक बार फिर से बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा.

'अपनी हद में रहें..', कानपुर पुलिस ने राज्य महिला आयोग को नोटिस भेजकर दी हिदायत, जानें- पूरा विवाद



