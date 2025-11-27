लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बोलीं- 'मुझे पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला और ना ही मैं फरार हूं'

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पुलिस की ओर से नोटिस दिए जाने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि न तो हजरतगंज थाने और ना ही लंका थाने की तरफ से अबतक उन्हें कोई नोटिस मिला है. ये सब झूठ बात है. लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं फरार हूं. मैं न तो फरार हूं और न ही मुझे गिरफ्तार किया गया है.

भोजपुरी गायिका नेहा राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "वह कोई गाना नहीं था. वह पहलगाम की आतंकवादी घटना के संबंध में मेरा एक स्टेटमेंट था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बस यही सवाल मैंने पूछा था.''

मैं कहीं फरार नहीं हूं- नेहा सिंह राठौर

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''जगह-जगह पर मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं गई थीं. हजरतगंज थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी. तो वही मामला था, जिसे लेकर लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं फरार हूं. आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं. मैं यहीं लखनऊ में ही हूं.''

मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया- नेहा सिंह राठौर

नोटिस दिए जाने के सवाल पर नेहा सिंह राठौर ने कहा, ''मुझे पुलिस की तरफ से न हजरतगंज थाने और ना ही लंका थाने की तरफ से अबतक कोई नोटिस नहीं मिला है. रही बात मेरे दरवाजे पर नोटिस चस्पा करने की तो आप भी हैं कैमरा खोलिए और मेरे घर पर चलिए. मैं यहीं गोल्फ सिटी में ही रहती हूं तो जाकर वहां देख लीजिए कि कोई नोटिस चस्पा है या नहीं है. मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है. ये सब झूठ बात है.

बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर कई पोस्ट शेयर किए थे. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.