'हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं...', माफिया अतीक के छोटे बेटे की धमकी वाली Reel

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद पर परिवार एकाएक फिर सुर्ख़ियों में आ गया है. दरअसल अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जो किसी शादी समारोह है, लेकिन वीडियो की भाषा को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. 30 सेकेंड की इस क्लिप मेंदबंगई भरे डायलाग हैं. वीडियो किसी शादी समारोह का है, जिसमें अबान अहमद नजर आ रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी हैकि आखिर वीडियो किस मकसद से डाला गया है. वीडियो में गाड़ियों का काफिला और तमाम लोगों के साथ इस तरह अतीक के परिवार को लम्बे अर्से बाद देखा गया है.

क्या है पूरा मामला ?

30 सेकेण्ड की एक वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें माफिया अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद ब्लू जींस और डार्क वाइन कलर की शर्ट में है. उसके साथ और आगे पीछे कई लोग हैं. वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि तमाम लोग उसके पीछे हैं. यही नहीं जो डायलाग है लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं. क्यूंकि सिमें धमकी भरी बात कही जा रही है.

पूरा डायलॉग जो वीडियो के बैकग्राउंड में है

इस वायरल वीडयो में डायलॉग है ‘सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, यह उसकी औकात बताएगी. हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी. हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते सामने से दहाड़ते हैं. तूफान और हम जब भी आते हैं. मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं.’

इसी दौरान अबान लोगों से बातचीत और डिनर करते भी नजर आ रहा है, साफ़ लग रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह का है.

बुआ की कस्टडी में सौंपा था ने

बता दें कि 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल व दो सरकारी गनर हत्याकांड के बाद अहजम और अबान को धूमनगंज पुलिस को कसारी मसारी में लावारिस हालत में मिले थे. पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया था. 9 अक्टूबर 2023 को सीडब्ल्यूसी के आदेश पर दोनों भाइयों को बाल सुधार गृह से रिहा किया गया था.दोनों की कस्टडी उनकी बुआ परवीन कुरैशी को सौंपी गई थी. दोनों हटवा में अपनी बुआ के घर पर रह रहे थे. पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी.

वीडियो के बाद पुलिस अलर्ट

अबान अहमद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है. पुलिस इस मामले में वायरल वीडियो की जांच की बात कह रही है. अबान किस शादी समारोह में गया था और यह वीडियो किसने बनाकर किस मकसद से वायरल किया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

अतीक की पुलिस कस्टडी में हुई थी हत्या

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. तीसरे नंबर का बेटा 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था. जबकि अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है.

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50000 का इनाम है और वह फरार है. अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर भी 25-25 हजार का इनाम है और दोनों फरार हैं.