नोएडा: लोहे का भारी गेट गिरने से 5 साल के मासूम की मौत, CCTV में कैद दर्दनाक हादसा

दिल्ली से सटे नोएडा के गेझा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. जहां शनिवार (9 मई) सुबह दर्दनाक हादसे में पांच वर्षीय मासूम की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, घटना का वीडियो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हादसे की वीडियो दिल ऐला देने वाली है.

बेटे की मौत से पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जानकारी के अनुसार गेझा गांव निवासी पांच वर्षीय नवदीप शनिवार सुबह करीब 9:20 बजे पड़ोस में लगे लोहे के गेट पर चढ़कर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक गेट टूटकर उसके ऊपर गिर गया. भारी गेट के नीचे दबने से मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं हादसे के दौरान आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गेट के नीचे दबे बच्चे को बाहर निकाला. बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. बेटे की मौत से पिता मनीष और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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हादसे के बाद इलाके में छाया मातम

वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद सभी माता-पिता को सबक लेना चाहिए कि घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर नजर रखनी चाहिए. बच्चा कहा खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है ताकि बच्चे पर नजर रहे. किसी तरह का और कोई हादसा न हों सके. ताकि मासूमों की जान ना जा सके, इस तरह का कोई और बड़ा हादसा होने से बच सके. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गेट काफी पुराना और कमजोर था. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. वहीं, सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. हादसे के बाद इलाके में मातम छा गया है.

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