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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप

फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप

Stone Pelting on Shatabdi Express: पथराव की सूचना मिलते ही रेलवे और सुरक्षा बल एक्शन में आए. ट्रेन को तुरंत टूंडला रेलवे जंक्शन पर अटेंड किया गया, जहां GRP और RPF के आला अधिकारी मौजूद थे.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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लखनऊ से कानपुर होकर नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार (11 जून) की शाम फिरोजाबाद में पथराव की एक गंभीर घटना सामने आई है. इस पथराव में ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास (E-1) कोच का एक आउटर विंडो ग्लास (बाहरी शीशा) चटक गया. घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यह जानकारी सामने आई कि इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे. राहत की बात यह है कि घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है और संघ प्रमुख पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित स्टॉपेज लखनऊ, कानपुर और इटावा के बाद आगे बढ़ रही थी. तभी शाम को फिरोजाबाद शहर के बीचों-बीच स्थित थाना दक्षिण और रसूलपुर क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में पैमेश्वर गेट के पास यह वाकया हुआ. जब रफ्तार से दौड़ रही शताब्दी एक्सप्रेस यहां से गुजर रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया, यह पत्थर कोच E-1 के शीशे पर जाकर लगा. 

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टूंडला जंक्शन पर 7 मिनट रुकी रही ट्रेन

पथराव की सूचना मिलते ही रेलवे और सुरक्षा बल तुरंत एक्शन में आ गए. ट्रेन को तुरंत टूंडला रेलवे जंक्शन पर अटेंड किया गया, जहां राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आला अधिकारी पहले से मुस्तैद थे. हालांकि टूंडला जंक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस का नियमित ठहराव सिर्फ 1 मिनट का है, लेकिन सुरक्षा जांच और पूरी तसल्ली करने के चलते गाड़ी को यहां 7 मिनट तक रोका गया. सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद वह अपने गंतव्य (नई दिल्ली) पर सुरक्षित पहुंच गई.

जांच में जुटे बड़े अधिकारी, 6 टीमें गठित

हाई-प्रोफाइल मामला होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए. अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) आगरा जोन एस.के. भगत और डीआईजी शैलेंद्र पांडे ने तत्काल फिरोजाबाद पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया.

ADG एस.के. भगत ने बताया, "लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर मारने का मामला सामने आया है. इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, सिर्फ एक कोच का बाहरी शीशा चटका है. ट्रेन सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुकी है. घटना के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसी ट्रेन में सवार थे. सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस लगातार इस मामले पर काम कर रही हैं. जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा."

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, एक संदिग्ध हिरासत में

घटना के तुरंत बाद फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) आदित्य लांग्हे और एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ खुद मोर्चे पर उतर आए. एसएसपी ने परमेश्वर गेट इलाके से लेकर फिरोजाबाद और टूंडला रेलवे स्टेशन तक के सभी सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को बारीकी से चेक करने के निर्देश दिए हैं.
एसएसपी आदित्य लांघे के मुताबिक, इस संवेदनशील मामले के त्वरित खुलासे के लिए फिरोजाबाद पुलिस की 6 टीमें, दो क्षेत्राधिकारी (CO) और एसओजी (SOG) व सर्विलांस टीम को लगाया गया है. 

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में तहरीर प्राप्त की जा रही है जल्दी अवेक पंजीकृत किया जाएगा और रेलवे एक्ट और सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जल्द ही मामले का पूरा पटाक्षेप किया जाएगा.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
RSS UP NEWS Firozabad News MOHAN BHAGWAT RSS मोहन भागवत
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