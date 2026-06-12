यूपी में मौसम हुआ कूल-कूल, नोएडा-लखनऊ समेत 70 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे

उत्तर प्रदेश में गुरुवार शाम को मौसम बदल गया और देर रात नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई. जिससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने आज भी आंधी-बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. कहीं-कहीं ओले गिरने का भी अलर्ट है.

यूपी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है. जिसके बाद आज 12 जून को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया है. इस दौरान आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने और ओले गिरने की चेतावनी दी गई हैं. इस दौरान 60-70 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट

वहीं पूर्वीं संभाग मे भी आज कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली की चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 60 किमी की रफ्तर से धूलभरी आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से तापमान में भी तेजी से गिरावट आई हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 4-6 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है. इसके बाद 3-5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी.

यूपी में आज कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा भी तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपित की भी चेतावनी है. इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, कासंगज, फर्रुखाबाद, कन्नौज में तेज आंधी और बारिश का यलो अलर्ट है.

लखनऊ से वाराणसी तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही आंशिक तौर पर बादले छाएं हुए हैं. अगले कुछ घंटों में यहां कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारे पड़ सकती हैं. दोपहर दो बजे के बाद मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहने का अनुमान है. वहीं प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए हैं.

यहरदोई, उन्नाव, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशांबी, सिद्धारनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, देवरिया, संत रविदास नगर, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में भी आज आंधी के बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया. यूपी में 17 जून तक कही-कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा.

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