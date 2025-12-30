फिरोजाबाद के गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन विवाद में एक किसान की मौत, कई घायल

फिरोजाबाद जनपद के खाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नंदराम की मढैया में सोमवार रात पांच बीघा जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ. एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें खेत से लौट रहे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए मृत किसान सत्यभान (45) के तीन बेटों, भाई और पत्नी समेत पांच लोग घायल हो गए. नसीरपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. देर रात खबर लिखे जाने मृतक के परिजन हंगामा कर रहे थे. पुलिस गांव में डटी थी.

जमीनी रंजिश और मामले की जांच

सोमवार रात करीब 9 बजे किसान सत्यभान और गांव में रहने वाले एक अन्य परिवार के बीच पांच बीघा जमीन की रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई. सत्यभान की पत्नी राधा ने आरोप लगाया कि जब उनके पति खेत से काम से लौट रहे थे तभी दूसरे पक्ष ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दीं. गोली लगते ही सत्यभान जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. बीच-बचाव करने आए सत्यभान के बेटे गुलशन, शिवम, लवकुश, भाई राजपाल, भतीजा शिव कुमार और पत्नी राधा को भी गंभीर चोटें आईं. सूचना मिलते ही नसीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया.

फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. तहरीर मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.