हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद के गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन विवाद में एक किसान की मौत, कई घायल

फिरोजाबाद के गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन विवाद में एक किसान की मौत, कई घायल

Uttar Pradesh News: फिरोजाबाद के नंदराम गांव में जमीन विवाद के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक किसान की मौत हो गई और पांच लोग घायल हुए. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

By : रंजीत गुप्ता | Updated at : 30 Dec 2025 12:00 PM (IST)
फिरोजाबाद जनपद के खाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नंदराम की मढैया में सोमवार रात पांच बीघा जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ. एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें खेत से लौट रहे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए मृत किसान सत्यभान (45) के तीन बेटों, भाई और पत्नी समेत पांच लोग घायल हो गए. नसीरपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. देर रात खबर लिखे जाने मृतक के परिजन हंगामा कर रहे थे. पुलिस गांव में डटी थी.

जमीनी रंजिश और मामले की जांच

सोमवार रात करीब 9 बजे किसान सत्यभान और गांव में रहने वाले एक अन्य परिवार के बीच पांच बीघा जमीन की रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई. सत्यभान की पत्नी राधा ने आरोप लगाया कि जब उनके पति खेत से काम से लौट रहे थे तभी दूसरे पक्ष ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दीं. गोली लगते ही सत्यभान जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. बीच-बचाव करने आए सत्यभान के बेटे गुलशन, शिवम, लवकुश, भाई राजपाल, भतीजा शिव कुमार और पत्नी राधा को भी गंभीर चोटें आईं. सूचना मिलते ही नसीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया.

फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. तहरीर मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

 

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 12:00 PM (IST)
