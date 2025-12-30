लखनऊ के लुलु मॉल पर बड़ा एक्शन, इनकम टैक्स विभाग ने सीज किया अकाउंट, जानें मामला

राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने लुलु मॉल के अकाउंट को सीज कर दिया है. बताया जा रहा है कि 27 करोड़ की रकम पर टैक्स नहीं जमा करने की वजह से आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है.

लुलु बैंक का अकाउंट लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं. मॉल पर करोड़ों के टैक्स की चोरी का आरोप है, 2025 के टैक्स का निरीक्षण करने के बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया हैं. इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

अक्सर विवादों में रहा है लुलु मॉल

जब से ये लुलु मॉल खुला है तभी से कई बार ये विवादों में भी रहा है. कभी मॉल में नमाज़ पढ़ने तो कभी हलाल की मीट और धर्मांतरण जैसी खबरों को लेकर भी लुलु मॉल सुर्खियों में रहा है. साल 2022 में मॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था जिसके बाद हिन्दू संगठनों ने आपत्ति जताई और मॉल में विशेष धर्म के लोगों को नौकरी में वरीयता देने का आरोप लगाया.

इसी साल जुलाई में लुलु मॉल के कैश सुपरवाइजर को सहकर्मी के साथ रेप के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया व जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद भी लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली थी.

सीएम योगी ने किया था उद्घाटन

बता दें कि लखनऊ का लुलु मॉल देश के सबसे बड़े मॉल में से एक है, इस मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था. ये मॉल करीब 22 लाख वर्ग फ़ीट में फैला हुआ हैं जिसे क़रीब दो हज़ार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. इस मॉल के लगभग हर तरह का सामान मिलता हैं. जिनमें लोकल ब्रांड से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई बड़े ब्रांड के शोरूम हैं. इस मॉल में 22 मीटर का कॉरिडोर भी है जो इसे बेहद खास बनाता है.

इनपुट- नितीश पांडेय

त्रिपुरा के छात्र की हत्या मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, उत्तराखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट



