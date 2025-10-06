फिरोजाबाद: सिरसागंज के टेंट हाउस में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद: सिरसागंज के टेंट हाउस में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक

Firozabad Tent House News: आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. थोड़ी ही देर में तीन दमकल घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में एक टेंट गोदाम में आग लगने से लाखों रुपये का रखा सामान जलकर खाक हो गया आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है . फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के सिरसागेट स्थित एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. थोड़ी ही देर में तीन दमकल घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. टेंट हाउस के मालिक अमित गुप्ता ने बताया कि आग में लाखों रुपये का टेंट, फर्नीचर, सजावटी सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस व दमकल विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो आग आसपास की अन्य दुकानों तक भी फैलने का खतरा था . घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया लगभग 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका . फिरोजाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र कुमार पांडे ने बताया की सुबह टेंट के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी.

सिरसागंज शिकोहाबाद और फिरोजाबाद फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आज पर काबू पाया जा सका इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हुई है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है . आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है . जांच की जा रही है.

Published at : 06 Oct 2025 11:46 AM (IST)
