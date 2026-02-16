हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बेटे को बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो पैसे', रिटायर्ड फौजी को डिजटल अरेस्ट कर 2 लाख की ठगी

'बेटे को बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो पैसे', रिटायर्ड फौजी को डिजटल अरेस्ट कर 2 लाख की ठगी

Firozabad Digital Arrest: फिरोजाबाद में रिटायर्ड फौजी को डिजिटल अरेस्ट कर शातिर ठगों ने 2 लाख रुपये ठग लिए हैं. फिलहाल शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Feb 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

फिरोजाबाद में फौजी परिवार के साथ साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, रिटायर्ड फौजी पिता ने फौजी बेटे को बचाने के लिए साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर 2 लाख का डिजिटल ट्रांसफर कर दिए. इस मामले में पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है. फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी के रहने वाले नरोत्तम सिंह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए, नरोत्तम सिंह फौज से सेवानिवृत हैं.

पीड़ित नरोत्तम सिंह के मुताबिक, सोमवार सुबह उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे राहुल सिंह को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. व्हाट्सएप पर कॉल पर व्यक्ति ने बताया कि राहुल को एक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह बलात्कार राहुल सिंह ने नहीं उसके दोस्तों ने किया है, लेकिन राहुल फंस गया है. पीड़ित लड़की के मेडिकल और अन्य खर्चो के लिए चार लाख रुपये देकर मामला रफा-दफा किया जा सकता है. 

ठग ने की 4.50 लाख रुपये की डिमांड

नरोत्तम सिंह के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट करने वाले व्यक्ति ने जोधपुर में फौज में हवलदार के पद पर तैनात सी ऑफिस में क्लर्क का कार्य करने वाले उनके बेटे राहुल सिंह की सभी जानकारियां देते हुए उन्हें झांसे में ले लिया. ठग ने कहा कि बेटे को बचाना है तो 4.50 रुपये तुरंत दिए गए क्यू आर कोड पर ट्रांसफर करने होंगे.

अलग-अलग किश्तों में ट्रांसफर किए पैसे

फौजी बेटे को थाने बलात्कार में फंसने की खबर सुनने के बाद नरोत्तम सिंह ने अपनी बेटी से तुरंत पहले ₹20000 ट्रांसफर कारण उसके बाद₹30000 और फिर अपने फौजी दामाद से ₹50000 रुपये इसके बाद एक अन्य रिश्तेदार से 99500 रुपये दिए गए QR कोड पर भेज दिए.

ऐसे हुआ ठगी का आभार

इसके बाद पैसे खत्म होने पर नरोत्तम सिंह अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचे. यहां उन्होंने सारे मामले की जानकारी बैंक मैनेजर को दी, इसके बाद बैंक मैनेजर द्वारा साइबर फ्रॉड की जानकारी देने पर लेनदेन बंद किया गया. बैंक मैनेजर के कहने पर नरोत्तम सिंह ने जोधपुर में बेटे के साथ रह रही पुत्र को फोन कर कर बेटे की जानकारी मांगी तो उसके द्वारा बताया गया कि राहुल सिंह सुबह ही अपने सेवा कार्यालय गए हुए हैं. यहां पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है. 

साइबर पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी

पीड़ित फौजी ने इस मामले में टूंडला कोतवाली पुलिस को तहरीर दी. इस मामले में टूंडला के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साइबर ठगी का मामला सामने आया है. मामले को साइबर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

और पढ़ें

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News Firozabad Digital Arrest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटे को बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो पैसे', रिटायर्ड फौजी को डिजटल अरेस्ट कर 2 लाख की ठगी
'बेटे को बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो पैसे', रिटायर्ड फौजी को डिजटल अरेस्ट कर 2 लाख की ठगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IND vs PAK मैच पर इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, 'भारत ने मैच जरूर जीत लिया लेकिन...'
IND vs PAK मैच पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, 'क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या को मिलीं 20 AC इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, इन प्रमुख शहरों से मजबूत होगी कनेक्टिविटी
अयोध्या को मिलीं 20 AC इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, इन प्रमुख शहरों से मजबूत होगी कनेक्टिविटी
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा धमाका, अचानक गिरे रेट! देखिए |ABPLIVE
ABP Report: भागवत की हिंदू कथा! | Mohan Bhagwat | Hindu | Viral Video
ABP Report: भागवत की हिंदू कथा! | Mohan Bhagwat | Hindu | Viral Video | ABP News
Solar Eclipse 2026: कल लगेगा सूर्य को ग्रहण! पर इसे देखने के लिए जान जोखिम में कौन डाल रहा? |ABPLIVE
Rajpal Yadav: कौन है माधव गोपाल अग्रवाल? कैसे हुआ राजपाल यादव के साथ बड़ा खेल ! देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Nilesh Deore News: कौन हैं IAS निलेश रामचंद्र देवरे जिनके चलते बिहार में मचा हंगामा? पूरा विवाद भी जानिए
कौन हैं IAS निलेश रामचंद्र देवरे जिनके चलते बिहार में मचा हंगामा? पूरा विवाद भी जानिए
ओटीटी
4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें
4 हफ्तों से Netflix पर राज कर रही ये इंडियन वेब सीरीज, टॉप-5 की लिस्ट देखें
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
ट्रेंडिंग
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget