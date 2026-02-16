'बेटे को बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो पैसे', रिटायर्ड फौजी को डिजटल अरेस्ट कर 2 लाख की ठगी

फिरोजाबाद में फौजी परिवार के साथ साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, रिटायर्ड फौजी पिता ने फौजी बेटे को बचाने के लिए साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर 2 लाख का डिजिटल ट्रांसफर कर दिए. इस मामले में पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है. फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी के रहने वाले नरोत्तम सिंह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए, नरोत्तम सिंह फौज से सेवानिवृत हैं.

पीड़ित नरोत्तम सिंह के मुताबिक, सोमवार सुबह उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे राहुल सिंह को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. व्हाट्सएप पर कॉल पर व्यक्ति ने बताया कि राहुल को एक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह बलात्कार राहुल सिंह ने नहीं उसके दोस्तों ने किया है, लेकिन राहुल फंस गया है. पीड़ित लड़की के मेडिकल और अन्य खर्चो के लिए चार लाख रुपये देकर मामला रफा-दफा किया जा सकता है.

ठग ने की 4.50 लाख रुपये की डिमांड

नरोत्तम सिंह के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट करने वाले व्यक्ति ने जोधपुर में फौज में हवलदार के पद पर तैनात सी ऑफिस में क्लर्क का कार्य करने वाले उनके बेटे राहुल सिंह की सभी जानकारियां देते हुए उन्हें झांसे में ले लिया. ठग ने कहा कि बेटे को बचाना है तो 4.50 रुपये तुरंत दिए गए क्यू आर कोड पर ट्रांसफर करने होंगे.

अलग-अलग किश्तों में ट्रांसफर किए पैसे

फौजी बेटे को थाने बलात्कार में फंसने की खबर सुनने के बाद नरोत्तम सिंह ने अपनी बेटी से तुरंत पहले ₹20000 ट्रांसफर कारण उसके बाद₹30000 और फिर अपने फौजी दामाद से ₹50000 रुपये इसके बाद एक अन्य रिश्तेदार से 99500 रुपये दिए गए QR कोड पर भेज दिए.

ऐसे हुआ ठगी का आभार

इसके बाद पैसे खत्म होने पर नरोत्तम सिंह अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचे. यहां उन्होंने सारे मामले की जानकारी बैंक मैनेजर को दी, इसके बाद बैंक मैनेजर द्वारा साइबर फ्रॉड की जानकारी देने पर लेनदेन बंद किया गया. बैंक मैनेजर के कहने पर नरोत्तम सिंह ने जोधपुर में बेटे के साथ रह रही पुत्र को फोन कर कर बेटे की जानकारी मांगी तो उसके द्वारा बताया गया कि राहुल सिंह सुबह ही अपने सेवा कार्यालय गए हुए हैं. यहां पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है.

साइबर पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी

पीड़ित फौजी ने इस मामले में टूंडला कोतवाली पुलिस को तहरीर दी. इस मामले में टूंडला के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साइबर ठगी का मामला सामने आया है. मामले को साइबर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.