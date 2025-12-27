फिरोजाबाद में भगवान हनुमान की प्रतिमा खंडित करने का मामला, पुलिस बोली- '48 घंटे में...'

फिरोजाबाद जनपद के थाना रजावली क्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिमा उखाड़ कर फेंकने की घटना सामने आई है. ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खंडित प्रतिमा को अपने कब्जे में लिया और लोगों को यह आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के भीतर शिव मंदिर में नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी.

महिला के ने दी प्रतीमा गायब होने की जानकारी

जनपद फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र के गांव चिलासनी में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर की सफाई करने पहुंची एक महिला ने हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर से गायब देखा. चिलासनी गांव में स्थित शिव मंदिर में यह प्रतिमा लगी हुई थी जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़ कर फेक दिया गया.

चिल्लासनी के निवासी आचार्य रामनरेश पाठक के मुताबिक हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा शिव मंदिर में ही स्थापित थी. जब आज सुबह मंदिर की सफाई करने गई गांव की ही एक महिला पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को गायब देखा इसकी जानकारी उन्होंने अपने घर पर दी. खबर मिलते ही बड़ी तादाद में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और हनुमान जी की प्रतिमा को ढूंढना शुरू कर दिया. ग्रामीण खेतों की ओर गए तब उन्होंने देखा की प्रतिमा मंदिर से कुछ दूरी पर खेतों में पड़ी हुई थी .

पुलिस ने टूटी हुई प्रतिमा को कब्जे में लिया

प्रतिमा तोड़े जाने की खबर पुलिस को दी गई यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर स्थानीय थाना पुलिस भी पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने टूटी हुई प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया. इस खबर के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे. मौके पर पहुंचे रजावली के थाना अध्यक्ष ब्रज किशोर ने ग्रामीणों से बातचीत कर नई प्रतिमा लाकर पुनः स्थापित किए जाने और इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को जल से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है.

'प्रतिमा को स्सी से बांधकर उखाड़ गया'

टूंडला के उपजिलाधिकारी अंकित वर्मा के मुताबिक चिलासनी गांव के बाहर शिव मंदिर में लगी हनुमान जी की प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रस्सी से बांधकर पहले उखाड़ गया फिर उसके बाद प्रतिमा को मंदिर से दूर खेतों में फेंक दिया गया. इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा 112 नंबर पर दी गई थी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची.

प्रशासन द्वारा खंडित प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया गया है और अगले 48 घंटे में नई प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी . इस घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों की तलाश भी शुरू कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी, मौके पर स्थिति अभी सामान्य है.