अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. व्हाइट हाउस ने उनके हेल्थ से जुड़ी जानकारी साझा की है. डोनाल्ड ट्रंप हाथ पर अजीब तरह के निशान के साथ डावोस के मंच पर नजर आए. जब ट्रंप दावोस में अपना भाषण दे रहे थे, तब उनके बाएं हाथ पर नीला और काला निशान दिखा.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोर्ड ऑफ पीस के लिए हस्ताक्षर के समारोह के बाद दुनिया के नेताओं और अधिकारियों को संबोधित किया था.

किस बीमारी से पीड़ित हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

79 साल के ट्रंप को क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी है. इससे टखनों और हाथों में सूजन और रंग बदलने की समस्या हो सकती है. यह ब्लड सर्कुलेशन की समस्या अक्सर 70% से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में देखी जाती है. हर साल 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आते हैं.

ट्रंप को इस बीमारी का कब चला पता

राष्ट्रपति ट्रंप को यह बीमारी तब पता चली, जब उन्होंने अपने हाथ में हल्की सूजन देखी थी. इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड और पूरी जांच की. व्हाइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप के स्कैन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या आर्टेरियल बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला है. इस तरह की बीमारी के गंभीर मामलों में अल्सर और खून के थक्के बन जाते हैं.

कितनी उम्र के लोगों पर असर करती है यह बीमारी

यह बीमारी करीबन 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर असर करती है. उम्र के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है. व्हाइट हाउस ने कहा कि लगातार हाथ मिलाने से उन्हें चोट के निशान आए हैं.

ट्रंप सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं. ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया था कि वह ज्यादा एस्पिरिन लेते हैं. एस्पिरिन खून पतला करने के लिए अच्छा है. मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे. बता दें, ट्रंप बुधवार को दावोस पहुंचे थे. जहां उन्होंने दुनिया के नेताओं को भरोसा दिलाया कि वह ग्रीनलैंड को जबरदस्ती नहीं लेंगे.