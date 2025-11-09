फिरोजाबाद में पारिवारिक विवाद ने ली जान, शराब पीने से रोका तो छोटे भाई ने बड़े भाई का रेता गला

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के चुल्हावली गांव में शुक्रवार शाम उस समय हंगामा मच गया, जब शराब पीने से मना करने पर छोटे भाई ने हंसिया (धारदार हथियार) से गर्दन पर हमला कर दिया, जिसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन 24 घंटे बाद उसकी मौत हो गयी. जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उधर भाई की इस तरह की हत्या से पूरा गांव हैरान है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम की है. 30 वर्ष का धीरज और 26 वर्षीय धर्म प्रकाश सगे भाई हैं. धर्म प्रकाश शराब का आदी था. शुक्रवार देर शाम बड़े भाई धीरज ने छोटे भाई को शराब पीने से रोका तो धर्म प्रकाश नाराज हो गया. नाराजगी इस कदर कि शराब के नशे में धर्म प्रकाश ने घर से रखा हसिया उठा लिया और बड़े भाई धीरज पर वार कर दिए. धीरज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा.

चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और खून से सने धीरज को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. धीरज की हालात को देखते हुए डॉक्टर ने उसे आगरा रेफर कर दिया. आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के उपचार के बाद शनिवार को धीरज ने दम तोड़ दिया. धीरज की मौत के बाद उसके साले विपिन ने धीरज की हत्या की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि दो भाइयों के आपसी विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से वार किया था. युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है. मृतक का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.