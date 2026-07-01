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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम

गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम

AC Safety Tips: गर्मियों में एसी ब्लास्ट के कई मामले सामने आने के बाद सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं. कुछ आसान तरीकों से अपनाकर आप इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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  • वोल्टेज स्टेबलाइजर उपयोग करें, दस साल पुराने एसी बदलें।

AC Safety Tips: गर्मियों में एसी में ब्लास्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं और इस कारण भारी नुकसान भी हुआ है. ताजा मामला नोएडा का है, जहां 29 जून को एसी फट गया था. राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एसी सेफ्टी की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है. गर्मी में टेंपरेचर ज्यादा होने और लगातार काम करने के कारण एसी पर लोड बढ़ जाता है और अगर सुरक्षा उपाय न किए जाएं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसी को ब्लास्ट से बचाने के लिए आपको किन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

सबसे पहले जानें ब्लास्ट का कारण

एसी में ब्लास्ट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आउटडोर यूनिट में आई गड़बड़ नुकसान करती है. गर्मी में टेंपरेचर बढ़ने के कारण कंप्रेसर को सिस्टम में रेफ्रिजरेंट पुश करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर कंडेनस कॉयल इमें धूल-मिट्टी जमा हो गई है तो यह ठीक से काम नहीं करते और प्रेशर बढ़ जाता है. इस कारण कमजोर ज्वॉइंट या पाइप से गैस लीक हो जाती है. इस दौरान अगर स्पार्क हो जाए तो इससे आग लग सकती है.

क्या हैं बचाव के तरीके?

एसी की सर्विस है सबसे जरूरी- सीजन शुरू होने से पहले ही एसी की सर्विस करवा लें. इसके लिए टेक्नीशियन को बुलाएं और कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट लेवल और वायरिंग की जांच करवाएं. अगर आप पूरे दिन एसी यूज करते हैं तो सीजन के बीच में भी इसकी सर्विस करवा लेनी चाहिए. साथ ही आउटडोर यूनिट का ध्यान रखें. इसके आसपास एयरफ्लो को ब्लॉक न होने दें.

वॉर्निंग साइन को अनदेखा न करें- एसी यूज करते समय अगर कंप्रेसर से अजीब आवाज आना, सर्किट ब्रेक होने के कारण बार-बार ट्रिपिंग होना और अजीब गंध का आना खतरे की घंटी है. ये साइन बताते हैं कि सिस्टम में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दिक्कत है. प्रोफेशनल को बुलाकर इसकी मरम्मत करवाना सुरक्षित तरीका है.

वॉल्टेज स्टेबलाइजर भी आएगा काम- गर्मी के मौसम में ग्रिड पर लोड बढ़ जाता है और वॉल्टेड फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है. अचानक से वॉल्टेज कम होकर ज्यादा हो जाता है. इससे एसी के इंटरनल पार्ट्स के खराब होने का खतरा रहता है. इससे बचने के लिए वॉल्टेज स्टेबलाइट को यूज करें. 

पुराने एसी पर ज्यादा खतरा- अगर आप 10 साल से ज्यादा पुराने का यूज कर रहे हैं तो इसका खतरा ज्यादा है. अगर सर्विस के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा और इसमें दिक्कतें आ रही हैं तो इसे रिप्लेस कर लें.

ये भी पढ़ें- AI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jul 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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