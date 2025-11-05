Deoria News: कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है, जहां इंसान मजबूर होकर भी हिम्मत नहीं हारता. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज गया. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर का है, जहां जाम में फंसी एम्बुलेंस से अपनी बीमार बच्ची को गोद में उठाकर एक पिता अस्पताल की ओर भागता हुआ नजर आता है. वह पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कदम पर उम्मीद और हौसले के साथ दौड़ रहा था.

बेटी को गोद में उठाया देखकर भावुक हुए लोग

जानकारी के मुताबिक, परिवार बच्ची को इलाज के लिए सीएचसी सलेमपुर लेकर जा रहा था. रास्ते में भारी जाम लग गया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई. जैसे ही हालत गंभीर होती दिखी, पिता ने एक पल भी गंवाए बिना अपनी बेटी को गोद में उठाया और पैदल ही अस्पताल की ओर चल पड़ा. उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन बच्ची की सांसों को थामे रखने का जज्बा उससे भी ज्यादा मजबूत था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता बच्ची को सीने से लगाए तेजी से कदम बढ़ा रहा है. आसपास मौजूद लोग भी इसे देखकर भावुक हो जाते हैं. कई लोग वहीं खड़े होकर यह दृश्य देखते रह गए, जबकि सड़क पर जाम लगा रहा और गाड़ियों की लंबी कतार बनी हुई थी. एम्बुलेंस ड्राइवर भी बेबस खड़ा था, क्योंकि जाम इतना था कि आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग पिता के साहस और उसके दर्द से भरे सफर को देखकर भावुक हो रहे हैं. कमेंट्स में लोग ट्रैफिक व्यवस्था और एम्बुलेंस के रास्ते में रुकावट पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल बच्ची को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और इलाज शुरू कर दिया गया.