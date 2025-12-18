फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र में जांच करने पहुंची अधिकारियों की टीम के सामने ही खूनी संघर्ष हो गया. जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में अधिकारियों की टीम भ्रष्टाचार की जांच कर ही रही थी कि तभी प्रधान और उसके समर्थकों आ पहुंचे. इस दौरान प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ता के बीच विवाद हो गया. इस विवाद में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं. फिलहाल शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से जांच पूरी करने की मांग की.



दरअसल, यह पूरा मामला सरकंडी गांव से सामने आया है. आरोप है कि एक दबंग प्रधान सरकंडी गांव दर्जनों असलहों के साथ पहुंचे. ग्राम प्रधान ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की. सरकंडी गांव में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया. बताया यह भी गया कि सरकंडी प्रधान पति अपने समर्थकों के साथ मौके से भाग निकला.

शिकायतकर्ता ने प्रधान पर लगाया भ्रष्टाचार आरोप

वहीं, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, "20 सालों से प्रधानी संतोष द्विवेदी के पास है. 20 वर्षों में लगभग 50 करोड़ का गबन किया हैं. पिछले पांच सालों में 5 करोड़ से अधिक का गबन हैं जिसकी शिकायत की थी." शिकायतकर्ता ने कहा, "आज PD मनरेगा, लेखाधिकारी और PWD के अधिकारी सहित जांच टीम सड़क, नाली और खारंजा के नाम पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए प पहुंचे थे.हालांकि, मारपीट में घायल चार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक इलाज में जुट गए है.

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

वहीं इस घटना के संबंध में असोथर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि, असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का सामने आया है, इस मारपीट चार लोग घायल हुए हैं. थाना प्रभारी ने आगे कहा है कि मामले में जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारी की तरफ से यह भी कहा गया कि जांच करने गए अधिकारियों ने फोर्स को बिना सूचना दिए जांच करने पहुंच गए.