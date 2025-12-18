वाराणसी में JCB हाईड्रा से कुचलकर 8 साल के मासूम की मौत, परिजनों ने शव को लेकर किया हंगामा

यूपी में वाराणसी के सुंदरपुर क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 8 साल के मासूम बच्चा जेसीबी हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी पिता की आंखों के सामने मौत हो गई. इस घटना के बाद हंगामा हो गया. बच्चे के परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

ख़बर के मुताबिक सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है. बुधवार को आठ साल का बच्चा अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए मंडी जा रहा था. इसी दौरान जेसीबी से टकराकर गिर गया और हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. परिजन बच्चे का शव लेकर सड़क पर ही बैठ गए. इस दौरान सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया. बवाल बढ़ता देख मौके पर स्थानीय पुलिस फोर्स पहुंची, इसके अलावा स्थानीय कैंट विधायक भी पहुंच गए.

ग़ुस्साए लोगों ने कर दिया चक्का जाम

गुस्साएं लोगों ने जेसीबी पर पथराव किया और बवाल काटा. क़रीब एक से डेढ़ घंटे तक ये हंगामा चलता रहा. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया. पुलिस और स्थानीय विधायक ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था. पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया.

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौके पर ही एडीएम सिटी और पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने जवाबदेही तय करते हुए अधिकारियों से पूछा कि दिन में जेसीबी हाईड्रा गाड़ी शहर में कैसे पहुंच गई. वीडियो में साफ तौर वह अधिकारियों पर भड़कते नजर आ रहे हैं.

