Fatehpur News: पहले प्रेम जाल, फिर शादी और आखिर में कत्ल..., पति की साजिश से हर कोई हैरान

फतेहपुर जिले में 42 वर्षीय गंगासागर पर आरोप है कि उसने 18 वर्षीय युवती पुष्पा को प्रेम संबंध में फंसाने के बाद कोर्ट मैरिज की. दोनों राधानगर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पारिवारिक विवाद और बेटे के विरोध के चलते उसने 26 जून को युवती की हत्या कर दी. इसके बाद शव को तीन दिन तक घर में छिपाकर रखा गया.

रेलवे ट्रैक पर फेंका शव, गुमशुदगी दर्ज कराई

आरोप है कि 29 जून को गंगासागर ने अपने 18 वर्षीय बेटे और अन्य साथियों की मदद से शव को ट्रैक्टर से ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि हत्या को दुर्घटना का रूप दिया जा सके.

मुरादाबाद: जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 'संकट मोचन' बनेगी सपा? डेलिगेशन ने कमिश्नर के सामने रखी ये मांग

गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस को किया गुमराह

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद खुद मुख्य आरोपी ने 19 जुलाई को मृतका की गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि किसी को उस पर शक न हो. हालांकि तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

दो साल से लिव-इन में रह रहे थे दोनों

पुलिस के अनुसार, मृतका पुष्पा (18) करीब दो वर्ष से गंगासागर के साथ राधानगर क्षेत्र में किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. मृतका के पिता महावीर लोधी ने शिकायत दर्ज कराई कि 22 जून के बाद बेटी से संपर्क नहीं हो सका. बाद में बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात महिला के शव की तस्वीर देखकर उन्होंने अपनी बेटी की पहचान की, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

तीन गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में राधानगर पुलिस ने गंगासागर, राजकुमार और लवलेश को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया. घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है. वहीं, शव को ठिकाने लगाने में शामिल शिवनारायण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को झटका, राहुल गांधी- प्रियंका को मिला अखिलेश यादव का साथ, पहुंचे धरना स्थल