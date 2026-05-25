पैसा लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में कराते थे दर्शन, पुलिस ने चालाकी से यूं दबोचा, 25 हिरासत में

पूरे साल के ज्यादातर महीनों में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. इस दौरान देश के कोने-कोने से श्रद्धालु कतार में लगकर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं . बहुत से लोग भीड़ के दौरान बाबा का दर्शन बिना कतार में लगे आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं. हालांकि इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें सुगम दर्शन की सुविधा भी प्रदान की गई है लेकिन इस दौरान भी वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो अपने मोल भाव के अनुसार उन्हें बाबा के कपाट तक पहुंचाने की बात करते है. इसी को लेकर वाराणसी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है.

25 लोगों को पुलिस ले लिया हिरासत में

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौक और दशास्वमेध थाना अंतर्गत 25 लोगों को हिरासत में लिया है. यह लोग विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से दर्शन कराने के नाम पर पैसा लेते थे, इससे पूर्व में भी वाराणसी पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी. लेकिन पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार कुछ अलग तरीके से दर्शन के नाम पर पैसा वसूलने वाले इन लोगों पर कार्रवाई हुई है.

नए हेड कांस्टेबल पहुंचे सादी वर्दी में

वाराणसी पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नवनियुक्त हेड कांस्टेबल सुबह सादी वर्दी में ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए . उनके द्वारा ही पैसे लेकर दर्शन करने वालों पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही इन लोगों ने कांस्टेबल से पैसे की मांग की, इसमें शामिल 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.