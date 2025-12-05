हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी का नया टूरिज्म हब: ब्रज तीर्थ से विकास को मिली नई रफ्तार, आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम

यूपी का नया टूरिज्म हब: ब्रज तीर्थ से विकास को मिली नई रफ्तार, आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज क्षेत्र को न केवल एक तीर्थस्थल के रूप में, बल्कि एक विश्व स्तरीय 'आध्यात्मिक पर्यटन स्थल' के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है. जानिए क्या बदलाव किए गए हैं?

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

Spiritual Tourism Destination in UP: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र में उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान है और इसमें 'ब्रज भूमि' (मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव) का महत्व अद्वितीय है. भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थली होने के कारण यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं. पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज क्षेत्र को न केवल एक तीर्थस्थल के रूप में, बल्कि एक विश्व स्तरीय 'आध्यात्मिक पर्यटन स्थल' के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है. सरकार के प्रयासों से अब ब्रज की संकरी गलियों में विकास की नई रोशनी दिखाई देने लगी है.

ब्रज तीर्थ विकास परिषद: बदलाव की आधारशिला

ब्रज क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2017 में 'उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद' (UPBTVP) का गठन किया गया था. यह कदम ब्रज के विकास में गेम-चेंजर साबित हुआ है. परिषद का मुख्य उद्देश्य मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और बलदेव जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का संरक्षण करते हुए वहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सरकार का विजन स्पष्ट है, ब्रज की पौराणिकता बची रहे, लेकिन सुविधाएं आधुनिक हों.

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर

पहले ब्रज यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को संकरी सड़कों और जाम की समस्या से जूझना पड़ता था. सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है. मथुरा-वृंदावन में सड़कों का चौड़ीकरण और नए बाईपास का निर्माण तेजी से किया गया है.

सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक 'बांके बिहारी कॉरिडोर' की योजना है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर प्रस्तावित इस कॉरिडोर का उद्देश्य बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन को सुगम बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन अनुभव प्रदान करना है. इसके अलावा, बरसाना में बना रोप-वे द्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरा है, जिससे राधारानी मंदिर तक पहुंचना बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आसान हो गया है. जल्द ही गोवर्धन और अन्य प्रमुख स्थलों पर भी रोप-वे की सुविधा विस्तार लेने वाली है.

84 कोस परिक्रमा और कुंडों का जीर्णोद्धार

ब्रज की '84 कोस परिक्रमा' का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है. सरकार ने इस पूरे परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिलाकर इसके विकास कार्य को तेज कर दिया है. मार्ग में पड़ने वाले विश्राम स्थलों (पड़ावों) को विकसित किया जा रहा है, ताकि परिक्रमा करने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं को पेयजल, छाया और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

इसके साथ ही, ब्रज के प्राचीन कुंडों (सरोवर) का जीर्णोद्धार भी सरकार की प्राथमिकता सूची में है. कई ऐतिहासिक कुंड, जो देखरेख के अभाव में सूख रहे थे या गंदगी से भरे थे, उन्हें अब स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है. वहां लाइटिंग और साउंड शो की व्यवस्था की जा रही है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.

सांस्कृतिक आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्रज के त्योहारों को भव्यता प्रदान की है. बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन का रंगोत्सव, सरकार ने इनकी ब्रांडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की है. 'रंगोत्सव' जैसे आयोजनों ने विदेशी पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया है. इसके अलावा, जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और सुरक्षा व सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं.

सुरक्षा और स्वच्छता: एक नई पहल

आध्यात्मिक पर्यटन में सुरक्षा एक बड़ा पहलू है. यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन को 'सेफ सिटी' प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम से लैस किया है. प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं. साथ ही, स्वच्छता अभियानों के तहत मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त और साफ रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू किया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके.

भविष्य की राह

उत्तर प्रदेश सरकार के ये प्रयास न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी का काम कर रहे हैं. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से होटल व्यवसाय, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल रहा है.

ब्रज भूमि आज बदलाव के दौर से गुजर रही है. सरकार की विकास नीतियां और बुनियादी ढांचे में सुधार ने इसे एक ऐसे गंतव्य में बदल दिया है जहाँ कोई भी व्यक्ति शांति, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनुभव सहजता से कर सकता है. आने वाले समय में, ब्रज भूमि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और ज्यादा मजबूती से उभरेगी.

और पढ़ें
Published at : 05 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Spiritual Tourism Destination
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
पुतिन न स्मार्टफोन चलाते हैं और न इंटरनेट, दूरी क्यों? रूस के राष्ट्रपति ने खुद की किया खुलासा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
ट्रैवल
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
नौकरी
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में निकली इन पदों पर भर्ती, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; इतनी देनी होगी फीस
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget