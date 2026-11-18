उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब छह महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली में हुई मुलाकात को इसी तैयारी की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात मथुरा में बीजेपी के दो दिवसीय चिंतन और रणनीतिक बैठक के तुरंत बाद हुई.

17 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने पहले नितिन नवीन के आवास पर मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के साथ अमित शाह के आवास पहुंचे. शाह के साथ बैठक करीब एक घंटे चली. नवीन के आवास पर भी लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई.

मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इन बैठकों का राजनीतिक महत्व इससे कहीं बड़ा है. बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है. इसके लिए पार्टी को न केवल अपने संगठन को मजबूत करना है, बल्कि सहयोगी दलों, जातीय समीकरणों, उम्मीदवारों के चयन और विपक्ष के चुनावी नैरेटिव का भी मुकाबला करना है.

मथुरा से दिल्ली तक: आखिर क्यों अहम है यह मुलाकात?

बीजेपी ने 16 और 17 नवंबर को मथुरा के परखम में दो दिवसीय संगठनात्मक बैठक आयोजित की थी. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अगले तीन महीनों की कार्ययोजना तैयार करना था.

नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया.

बीजेपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है. 2017 में पार्टी ने 312 और 2022 में 255 सीटें जीती थीं. 2022 में सहयोगियों के साथ एनडीए की सीटें 273 थीं.

मथुरा की बैठक के बाद योगी का दिल्ली पहुंचना इस बात का संकेत है कि प्रदेश स्तर पर तैयार की गई चुनावी रणनीति को अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जा रहा है.

सीट बंटवारे पर चर्चा

2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल बैठाने की है. उत्तर प्रदेश में एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में राष्ट्रीय लोकदल (RLD), अपना दल (सोनेलाल), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) और निषाद पार्टी शामिल हैं.

खबरों के मुताबिक दिल्ली में हुई बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और टिकट वितरण पर चर्चा हुई. जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के चयन पर भी विचार किया गया.

209 उम्मीदवारों की सूची और योगी-केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल का सवाल

इस मुलाकात का एक महत्वपूर्ण पहलू बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही चर्चाएं भी हैं. हाल ही में मीडिया में खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व को 209 उम्मीदवारों की सूची भेजी है. इस खबर के बाद पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के अधिकारों को लेकर राजनीतिक अटकलें शुरू हो गईं.

योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संयुक्त रूप से इस खबर को भ्रामक और साजिश करार दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन की एक स्थापित संगठनात्मक प्रक्रिया है.

इस पृष्ठभूमि में योगी की नितिन नवीन और अमित शाह से मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है. बीजेपी को एक तरफ मुख्यमंत्री की राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता का इस्तेमाल करना है, वहीं दूसरी तरफ संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच संतुलन भी बनाए रखना है.

हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दिल्ली की बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कोई अंतिम फैसला हुआ है.

SIR और PDA: बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनावी चुनौतियां

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है. SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहे हैं.

बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट गया है तो उसे दोबारा जुड़वाने के लिए संगठन किस तरह काम करता है.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है. मथुरा की बैठक में इस नैरेटिव का मुकाबला करने और अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया. बीजेपी की रणनीति महिला, युवा, गरीब और किसान जैसे वर्गों को केंद्र में रखकर अपनी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने की है.

मोदी और अमित शाह की रैलियां: चुनावी अभियान कब होगा तेज?

बीजेपी की रणनीति केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहने वाली है. पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के जरिए चुनावी माहौल तैयार करने की योजना बना रही है.

प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद दिसंबर से उनकी चुनावी रैलियां शुरू करने की तैयारी है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की 20 और अमित शाह की 18 रैलियों की योजना बना रही है. जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जा सकता है.

अमित शाह का प्रदेश के अलग-अलग संगठनात्मक क्षेत्रों में दौरा भी प्रस्तावित है. इन दौरों के जरिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेने की योजना है. इसका मकसद केवल चुनावी सभाएं करना नहीं, बल्कि उन इलाकों की राजनीतिक स्थिति समझना भी है जहां पार्टी को चुनौती मिल सकती है.

क्या योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक है?

योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा को समझने के लिए बीजेपी के भीतर नेतृत्व और संगठन के संबंधों पर चल रही चर्चाओं को भी देखना होगा. उत्तर प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत राजनीतिक पहचान है. दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व पार्टी संगठन, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर अपनी निर्णायक भूमिका बनाए रखना चाहता है.

ऐसे में नितिन नवीन और अमित शाह के साथ योगी की लगातार दो महत्वपूर्ण बैठकें सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश भी मानी जा सकती हैं.

टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों के चयन और योगी की भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली यात्रा के बाद पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की जरूरत भी महसूस की जा रही है. हालांकि, किसी सार्वजनिक बयान या आधिकारिक दस्तावेज से यह साबित नहीं होता कि बैठक में नेतृत्व को लेकर कोई टकराव सुलझाया गया है. इसलिए इसे पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के संदर्भ में एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा.

बैठक से क्या मिला?

अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन की मुलाकात का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह है कि बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को शुरुआती रणनीतिक चर्चाओं से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है. इस बैठक से तीन प्रमुख संकेत निकलते हैं.

पहला, बीजेपी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और सरकारी योजनाओं के प्रचार के जरिए चुनावी जमीन तैयार करना चाहती है. दूसरा, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और जातीय समीकरणों को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है. तीसरा, SIR, PDA की राजनीति और उम्मीदवारों के चयन जैसे मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है.

लेकिन इस बैठक से कोई आधिकारिक सीट बंटवारा, उम्मीदवारों की सूची या चुनावी समझौता सामने नहीं आया है. इसलिए इसे किसी अंतिम फैसले के बजाय 2027 के चुनाव की तैयारी का महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव कहना ज्यादा सही होगा.

बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वह मथुरा की रणनीतिक बैठक और दिल्ली की राजनीतिक बातचीत को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है. उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई का नतीजा इसी बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का संगठन, सहयोगी दल और सरकार एक साथ कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं.