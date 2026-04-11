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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, आनन-फानन में निकाले यात्री

दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, आनन-फानन में निकाले यात्री

Lucknow News In Hindi: फिलहाल विमान एयरपोर्ट पर ही खड़ा है और सभी यात्री विमान के अंदर ही मौजूद हैं. एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय, IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की लखनऊ एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है. दरअसल दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार विमान में कम ईंधन होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर यह लैंडिंग हुई है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाई दुबई की विमान संख्या एफजेड 1133 की शनिवार (11 अप्रैल) की सुबह 8 बजकर 22 मिनट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया. इस विमान में कुल 154 यात्री सवार थे. आनन-फानन में सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया.

ईंधन कम होने की वजह से लिया गया फैसला

चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शनिवार को दुबई से काठमांडू जा रही एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, विमान में ईंधन कम होने के कारण यह आपात फैसला लिया गया. 

फिलहाल विमान एयरपोर्ट पर ही खड़ा है और सभी यात्री विमान के अंदर ही मौजूद हैं. एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बीच हवा में धुएं की चेतावनी मिलने के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. 

पहले एयर इंडिया की फ्लाइट हुई थी लैंड

पायलट ने इस आपात स्थिति की जानकारी देने के लिए पैन-पैन कॉल भी किया था. बागडोगरा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को सोमवार शाम धुएं का संकेत मिलने के बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. फ्लाइट में 148 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे. 

विमान के एवियोनिक्स बे (जहां महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं) में धुआं देखा गया, जिसके बाद पायलट ने 'मेड-डे' कॉल की बजाय 'पैन-पैन' कॉल की थी. सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहे और विमान बिना किसी घटना के लखनऊ में उतर गया. 

एयरलाइन ने क्या कहा था?

एयरलाइन ने कहा था कि चालक दल ने तुरंत सावधानी बरतते हुए फ्लाइट को डायवर्ट किया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. लैंडिंग के बाद यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया गया और बाद में उन्हें दिल्ली के लिए अन्य फ्लाइटों में बैठाया गया.

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि डायवर्ट करने का निर्णय मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया. एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: बेटी की शादी के लिए LPG का संकट, पिता ने गैस सिलेंडर के लिए DM से लगाई गुहार

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Published at : 11 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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