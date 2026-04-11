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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से हाल होगा बेहाल, हर दिन तापमान में हो रही बढ़ोतरी, जानें मौसम का अपडेट

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से हाल होगा बेहाल, हर दिन तापमान में हो रही बढ़ोतरी, जानें मौसम का अपडेट

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जान सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. सूखे रहने के साथ आज पूरी तरह मौसम साफ रहेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Apr 2026 06:36 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद अब गर्मी लौट रही है. पिछले दो दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है. बारिश के बाद तापमान में बढ़ोतरी और उमस भी देखने को मिली है. दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम लगातार गर्म हो रहा है.

दिल्ली में शनिवार (11 अप्रैल) यानी आज का मौसम काफी सुहावना रहने की संभावना है. सुबह से ही धूप और बादल देखने को मिलेंगे. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति में भारी बढ़ोतरी होगी. चटक धूप के साथ तेज गति से हवाएं लोगों का गला सूखा कर देंगी.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में सुबह करीब 6 बजे तापमान 21 डिग्री के करीब रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश होने के आसार नहीं हैं. दिल्ली-एनसीआर में 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. मौसम में 49 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी.

जो नागरिकों का जीना दुश्वार कर सकती है. उमस बढ़ने से गर्मी के बढ़ने की संभावना है. कुल मिलाकर मौसम आज सूखा और धूप वाला रहेगा. सुबह-शाम हल्की राहत मिलेगी, लेकिन दोपहर में गर्मी अपना सितम दिखा सकती है. 

दिल्ली-एनसीआर तापमान (Delhi temperature Today)

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जान सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. इससे साफ है कि दिन में गर्मी और रात में मौसम ठंडा रहेगा. आने वाले दिनों में भी तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को भी छू सकता है.

गर्मी से लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें

दिल्ली-एनसीआर के लोगों की दिक्कतें गर्मी से बढ़ने की उम्मीद है. मौसम में बदलाव के बाद तापमान में भी अब उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. बता दें कि लगातार बारिश के बाद दिल्ली की हवा में काफी हद तक सुधार हुआ है. पिछले दिनों दिल्ली वालों ने बारिश-आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से अप्रैल के महीने में काफी ठंड का सामना किया.

ये भी पढ़ें: Delhi News: अब सीधे LG तक पहुंचेगी दिल्ली के लोगों की शिकायत, ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ प्लेटफॉर्म एक्टिव

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 06:36 AM (IST)
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