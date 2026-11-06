लखनऊ: डॉन बबलू श्रीवास्तव 20 साल पुराने किडनैपिंग केस में बरी, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने डॉन बबलू श्रीवास्तव को बरी कर दिया है. दरअसल, 20 साल पुराने अपहरण मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव दोषमुक्त किया गया है. बबलू पर कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक के अपहरण की साजिश रचने का था आरोप.

आरोप था कि नैनी जेल में बंद रहते हुए बबलू ने अपहरण की साजिश रची और गैंग ऑपरेट किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया.

(अपडेट जारी है.)