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लखनऊ: डॉन बबलू श्रीवास्तव 20 साल पुराने किडनैपिंग केस में बरी, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
आरोप था कि नैनी जेल में बंद रहते हुए बबलू ने अपहरण की साजिश रची और गैंग ऑपरेट किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया.
लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने डॉन बबलू श्रीवास्तव को बरी कर दिया है. दरअसल, 20 साल पुराने अपहरण मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव दोषमुक्त किया गया है. बबलू पर कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक के अपहरण की साजिश रचने का था आरोप.
आरोप था कि नैनी जेल में बंद रहते हुए बबलू ने अपहरण की साजिश रची और गैंग ऑपरेट किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया.
(अपडेट जारी है.)
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