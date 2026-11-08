ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी

दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी

दीपोत्सव के दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अयोध्या पहुंचना रामनगरी की बढ़ती पर्यटन गतिविधियों का महत्वपूर्ण पहलू है और इसी कारण यहां दुकानदारों की कमाई बढ़ गई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Nov 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का दीपोत्सव धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार के विस्तार का भी बड़ा अवसर बनता जा रहा है. रामनगरी में दीपोत्सव की जगमगाहट ने केवल सरयू तट और मंदिरों को ही रोशन नहीं किया, बल्कि बाजारों में कारोबार की चमक भी बढ़ाई.

श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही के बीच होटल, कैब, खानपान और स्थानीय दुकानों पर ग्राहकों की आमद ने व्यवसायियों को बेहतर कमाई का अवसर दिया. किसी के होटल में कमरे पूरी तरह भर गए तो दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. प्रसाद, श्रृंगार, माला और खानपान से जुड़े कारोबारियों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य दिनों से अलग रहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जा रहे हैं तो योगी के पेट में दर्द क्यों', CM के बयान पर रामगोपाल यादव का पलटवार
'अखिलेश जा रहे हैं तो योगी के पेट में दर्द क्यों', CM के बयान पर रामगोपाल यादव का पलटवार

योगी सरकार के आयोजन से पर्यटन को मिला विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक पर्यटन के आकर्षण से जोड़कर भव्य स्वरूप दिया है. दीपोत्सव के दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अयोध्या पहुंचना रामनगरी की बढ़ती पर्यटन गतिविधियों का महत्वपूर्ण पहलू है. धार्मिक आयोजन की भव्यता के साथ पर्यटकों की आवाजाही ने स्थानीय व्यवसायों के लिए भी नए अवसर तैयार किए. होटल, परिवहन और बाजारों में बढ़ी गतिविधियां इसी बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं.

होटलों में सभी कमरे फुल, पर्यटकों की बढ़ा आगमन

दीपोत्सव के सप्ताह में होटल व्यवसाय में पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही का असर साफ दिखाई दिया. होटल डिवाइन अयोध्या के प्रबंधक आयुष बताते हैं कि सामान्य दिनों की तुलना में दीपोत्सव के सप्ताह में होटल करीब शत प्रतिशत बुक रहा. पर्यटकों की बढ़ी आमद के चलते कमरों की मांग काफी बढ़ गई. होटल व्यवसाय के लिए दीपोत्सव का सप्ताह बेहतर कारोबार लेकर आया.

कैब संचालकों को भी मिले कमाई के ज्यादा अवसर

पर्यटकों की आवाजाही ने स्थानीय परिवहन सेवाओं को भी गति दी. राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए पर्यटक वाहनों की जरूरत बढ़ी. कैब संचालक शोभित तिवारी बताते हैं कि दीपोत्सव के दौरान अच्छा कारोबार हुआ और कमाई तीन गुना वृद्धि हुई. पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही ने कैब सेवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए. होटल से धार्मिक स्थलों तक और शहर के अलग-अलग हिस्सों में पर्यटकों की आवाजाही ने परिवहन कारोबार को भी उत्सव की रौनक से जोड़ दिया.

छोटे दुकानदारों की कमाई में तीन गुना तक उछाल

दीपोत्सव की सबसे खास तस्वीर छोटे कारोबारियों के अनुभवों में दिखाई देती है. चाट की दुकान चलाने वाले सौरभ सिंह बताते हैं कि सामान्य दिनों में रोजाना 800 से 1000 रुपये की कमाई होती थी, लेकिन दीपोत्सव के दौरान यह बढ़कर 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गई. ग्राहकों की बढ़ी संख्या ने कारोबार को नई गति दी.

प्रसाद बेचने वाले दीपक कुमार के लिए भी दीपोत्सव कारोबार के लिहाज से अच्छा रहा. उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान बिक्री अच्छी हुई और लाभ भी मिला. पटना निवासी प्रसाद विक्रेता संजय यादव बताते हैं कि दीपोत्सव के दौरान कारोबार काफी बेहतर रहा. उनकी रोजाना कमाई 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गई.

चूड़ी और माला बेचने वाली वीना भी दीपोत्सव के दौरान कारोबार बढ़ने से खुश हैं. उनके अनुसार, आयोजन में बिक्री अच्छी रही और लाभ हुआ. श्रद्धालुओं की खरीदारी ने छोटे दुकानदारों को भी बेहतर कमाई का अवसर दिया.

आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को भी मिली नई गति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दीपोत्सव की भव्यता ने अयोध्या को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान दी है. इस आयोजन के दौरान पर्यटकों की आवाजाही ने होटल में ठहरने, स्थानीय परिवहन, खानपान और बाजारों में खरीदारी तक कारोबार की एक व्यापक श्रृंखला को सक्रिय किया. रामनगरी में आस्था के साथ पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय की गतिविधियां भी नई गति प्राप्त कर रही हैं.

Published at : 08 Nov 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Diwali 2026 States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जा रहे हैं तो योगी के पेट में दर्द क्यों', CM के बयान पर रामगोपाल यादव का पलटवार
'अखिलेश जा रहे हैं तो योगी के पेट में दर्द क्यों', CM के बयान पर रामगोपाल यादव का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
इंडिया
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
क्रिकेट
Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
Diwali Car Insurance: दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
एग्रीकल्चर
Winter Vegetable Farming: दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां
दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget