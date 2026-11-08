ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद

CM योगी ने एलके आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, रथयात्रा को किया याद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Nov 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी. मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना की. 

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा और राष्ट्रहित के लिए समर्पित करने वाले भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व उपप्रधानमंत्री 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व व दीर्घ सार्वजनिक जीवन असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'

यह भी पढ़ें: ओम प्रकाश राजभर बोले- 'दिल्ली वाले बड़के भैया को भी अयोध्या ले जाएं अखिलेश यादव'

'रथयात्रा ने समाज को सकारात्मक दिशा दी'

मुख्यमंत्री ने लिखा कि आडवाणी जी विपक्ष में जितने प्रखर नेता रहे, प्रशासन में भी उतने ही कुशल साबित हुए. सोमनाथ से श्री अयोध्या जी तक रथयात्रा आडवाणी जी के जीवन का ऐतिहासिक अध्याय है. इस यात्रा ने भारतीय समाज को सकारात्मक दिशा दी. मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला.

प्रधानमंत्री के विशेष लेख का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने "एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा... भावुक पल" पूर्व उपप्रधानमंत्री 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी के जीवन के सौवें वर्ष में प्रवेश करने पर समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष लेख की भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम की कृपा से आडवाणी जी को उत्तम स्वास्थ्य तथा सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति हो.

बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन के मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं.सभी ने उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं दीं साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी प्रार्थना की. लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे थे. बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार है. कई अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है.

यह भी पढ़ें: दीपावली पर अयोध्या पहुंचे CM योगी, महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात

Published at : 08 Nov 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
दीपोत्सव से अयोध्या के कारोबार को नई रफ्तार, दुकानदारों की कमाई 3 गुना तक बढ़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
इंडिया
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, वेणुगोपाल ने बताया कैसे खत्म होगा आंदोलन
क्रिकेट
Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने फैंस को दिया दिवाली पर बड़ा सरप्राइज, दिखाया बेटे विहान का चेहरा
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
Diwali Car Insurance: दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
एग्रीकल्चर
Winter Vegetable Farming: दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां
दिसंबर में चाहिए कमाई, तो खाली खेतों में अभी लगा दीजिए ये सब्जियां
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget