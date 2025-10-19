यूपी में मिलावटखोरों पर सरकार का शिकंजा, त्योहारों के बीच 8 करोड़ का नकली माल जब्त

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर त्योहारों के समय मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर अब तक आठ करोड़ रुपये की मिलावटी सामग्री जब्त की जा चुकी है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

बयान के अनुसार, आठ से 17 अक्टूबर तक चले ‘दीपावली विशेष अभियान’ के तहत खाद्य सुरक्षा एवं ओषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की प्रवर्तन टीमों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी कर मिलावटी एवं संदूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की.

जिला स्तर पर प्रवर्तन दलों को सतर्कता के निर्देश

अभियान समाप्त होने के बाद भी मिलावटखोर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न कर सकें, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर प्रवर्तन दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत बाजारों की नियमित निगरानी की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं ओषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देशन में चलाए गए इस प्रदेशव्यापी अभियान में कुल 6,075 निरीक्षण और 2,740 छापेमारी की गईं. इस दौरान 3,767 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि विभागीय टीमों ने 3,548 क्विंटल मिलावटी या संदूषित सामग्री जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 4.97 करोड़ रुपये है. साथ ही, 1,871 क्विंटल नुकसानदेह सामग्री को नष्ट कराया गया, जिसका मूल्य लगभग 2.89 करोड़ रुपये आंका गया.

डॉ. जैकब ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा, 'जनता के स्वास्थ्य से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. खाद्य विभाग की टीम कई दिनों से मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है.'

मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. बता दें, त्योहारों के सीजन के शुरू होेते ही मिलावटखोरों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिठाईयों में मिलाटव करने का काम शुरू कर दिया था.