हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDeepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां

Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट ने बांधा समां

Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर दीप जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बना है. साथ ही एक और कीर्तीमान रचा गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र ग्रहण किया है.

By : विवेक राय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 09:02 PM (IST)
दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया. रविवार (19 अक्टूबर) को इसके 9वें संस्करण का आयोजन हुआ. इस बीच दिये जलाने का रिकॉर्ड भी कायम हुआ है. राम की पैड़ी से लेकर सरयू तट के किनारे 26 लाख दीपों को रोशन किया गया है. वहीं लेजर लाइट के शो से पूरे इलाकों को जगमग किया गया है. 

इस दीपोत्सव में सबसे ज्यादा दीये जलाने का रिकॉर्ड भी बना है. जिसमें 26,17,215 दीप जलाए गए हैं. दूसरी ओर 2128 अर्चकों ने मां सरयू की एक साथ आरती उतारी है. इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां मौजूद रही. सीएम योगी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र भी दिया गया है.

 

दीपोत्सव में बने दो नए रिकॉर्ड

अयोध्या दीपोत्सव के दौरान दो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं. जिसमें 26 लाख से ज्यादा दीप और 2128 अर्चकों द्वारा आरती की गई है. जिसको टीम ने रिकॉर्ड में दर्ज किया है. बता दें, साल 2017 में दीपोत्सव ते पहले संस्करण में 1.71 लाख दीये जलाए गए थे. 

इस बार यह संख्या लगभग 25 गुना ज्यादा है. वहीं इस खास मौके पर सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में लेजर-लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया गया है. दीयों की रोशनी और रंग-बिरंगी लाइटों के साथ जगमग घाटों पर दीपोत्सव मनाया गया है. 

सीएम योगी ने आयोजन पर क्या कहा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या धाम स्थित राम कथा पार्क में राम राज्याभिषेक के दौरान कहा- अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम है, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो. यहां हर कण में मर्यादा है और हर दीप में दया, हर हृदय में भगवान श्रीराम का वास है. हजारों वर्ष पहले जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान, आराध्य और अपनी आस्था के आगमन के अभिनंदन में दीप प्रज्वलित किए थे. 

वहीं दीपोत्सव, दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था. इस महापर्व को जीवंत बनाए रखने के लिए पहली बार वर्ष 2017 में दीपोत्सव में 1,71,000 दीप जलाए गए थे. वहीं आज नौवें दीपोत्सव पर केवल अयोध्या धाम में 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित हो रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, अगर पूरे प्रदेश भर में गणना की जाए तो 1 करोड़ 51 लाख दीप अकेले दीपोत्सव में जल रहे हैं. सीएम योगी दीपत्सव के दौरान गदगद नजर आए. दोनों हाथ उठाकर रिकॉर्ड बनने की खुशू जाहिर की. 

Published at : 19 Oct 2025 09:02 PM (IST)
Ayodhya News Diwali Celebration UP NEWS Diwali 2025 Deepavali 2025 Deepotsav 2025
