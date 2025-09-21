डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार (21 सितंबर) को बरेली पहुंचे, यहां उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फायरिंग केस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों को उनकी औकात दिखा दी गई है. दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, जबकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि यूपी में अपराध और अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने फायरिंग करने वालों को उनके किए की सजा दी है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. अपराधियों को या तो जेल जाना होगा या प्रदेश छोड़ना होगा.

डिप्टी CM का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला

बरेली दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘कंफ्यूज्ड नेता’ बताते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या करना चाहते हैं और कहां खड़े हैं. यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में जंगलराज था. माफिया और गुंडे बेलगाम थे. बीजेपी सरकार ने कानून का राज कायम किया और अपराधियों को या तो जेल में डाला या प्रदेश से भगाया.

बरेली में नमो युवा रन का आयोजन

रविवार सुबह बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा रन का शुभारंभ डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया. यह पांच किलोमीटर लंबी मैराथन सुबह 6:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई और आईवीआरआई गेट तक जाकर वापस स्टेडियम में समाप्त हुई.

जहां करीब 10 हजार बच्चों ने मैराथन में भाग लिया, विजेताओं को क्रमशः 5100, 3100 और 2100 रुपये नकद पुरस्कार दिए गए. वहीं तीन प्रतिभागियों को 1000-1000 रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया. सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और प्रतिभाग प्रमाणपत्र वितरित किए गए.

