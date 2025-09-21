हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडडिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

UP News: दिशा पाटनी फायरिंग केस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने फायरिंग करने वालों को उनके किए की सजा दी है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Sep 2025 01:28 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार (21 सितंबर) को बरेली पहुंचे, यहां उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फायरिंग केस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों को उनकी औकात दिखा दी गई है. दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, जबकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि यूपी में अपराध और अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने फायरिंग करने वालों को उनके किए की सजा दी है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. अपराधियों को या तो जेल जाना होगा या प्रदेश छोड़ना होगा.

डिप्टी CM का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला

बरेली दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘कंफ्यूज्ड नेता’ बताते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या करना चाहते हैं और कहां खड़े हैं. यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में जंगलराज था. माफिया और गुंडे बेलगाम थे. बीजेपी सरकार ने कानून का राज कायम किया और अपराधियों को या तो जेल में डाला या प्रदेश से भगाया.

बरेली में नमो युवा रन का आयोजन

रविवार सुबह बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा रन का शुभारंभ डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया. यह पांच किलोमीटर लंबी मैराथन सुबह 6:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई और आईवीआरआई गेट तक जाकर वापस स्टेडियम में समाप्त हुई.

जहां करीब 10 हजार बच्चों ने मैराथन में भाग लिया, विजेताओं को क्रमशः 5100, 3100 और 2100 रुपये नकद पुरस्कार दिए गए. वहीं तीन प्रतिभागियों को 1000-1000 रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया. सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और प्रतिभाग प्रमाणपत्र वितरित किए गए.

'जनता को प्रॉब्लम हुई, तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार', मंत्री AK शर्मा की अधिकारियों को दो टूक

Input By : भीम मनोहर
Published at : 21 Sep 2025 01:28 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak BJP Akhilesh Yadav UP NEWS RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget