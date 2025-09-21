हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनता को प्रॉब्लम हुई, तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार', मंत्री AK शर्मा की अधिकारियों को दो टूक

'जनता को प्रॉब्लम हुई, तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार', मंत्री AK शर्मा की अधिकारियों को दो टूक

UP News: मंत्री एके शर्मा ने भदोही में अधिकारियों को दो टूक शब्द में चेतावनी दी है कि आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कार्रवाई के लिये तैयार रहे.

By : रोहित गुप्ता | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Sep 2025 12:48 PM (IST)

योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रभार वाले जिले भदोही के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक आयोजित की. बैठक में सांसद-विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. शारदीय नवरात्रि और दीपावली को देखते हुए मंत्री आवश्यक निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में देवी भक्तों श्रद्धालुओं और आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कार्रवाई के लिये तैयार रहे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है.

मंत्री ने दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

एके शर्मा ने जनपद में खराब बिजली, पानी, सड़क को तत्काल दुरुस्त करने पर बल दिया है. मंत्री ने सभी से कहा कि शारदीय नवरात्र में लोग माँ की मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते है और दशहरा के दिन रावण का पुतला दहन करते है. दीपावली में घरों को दीपक से सजाते है. इसके साथ आगे कई और भी त्यौहार है. आगामी त्यौहार को देखते हुए सभी अधूरे काम पूरा करने के निर्देश दिए.

जीएसटी सुधार को मंत्री ने बताया मील का पत्थर

मंत्री एके शर्मा ने जीएसटी में हुए सुधार को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिये नेक्स्ट-जेन जीएसटी जन-प्रथम सुधारों में मिल का पत्थर साबित होगा. मंत्री ने कहा कि ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे और यह केवल आर्थिक कदम नहीं है बल्कि देश के गरीब लोगों के लिये दिवाली का तोहफ़ा हैं. इस बदलाव से आम जनता अपने अपने घरों में दीपावली पर दीपक से रोशन करने का काम करेंगे.

राहुल गांधी के सिर फूट रहा लगातार बम- मंत्री

एके शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के लाल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बयान पर तंज कसते हुये कहा कि बम तो उनके सिर पर लगातार फूट रहा है. उनके बम से बिहार का एक भी वोटर फूटने वाला नहीं है. वो फ्लॉप शो साबित हो रहे है तो आप समझ सकते है कि उनका क्या ही किया जाये. 

'सिर तन से जुदा', नारे पर कहा- होगी सख्त कार्रवाई

वहीं मुस्लिम युवकों द्वारा 'सिर तन से जुदा' के नारे पर जनपद के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ हमारे सरकार का दृष्टिकोण हमारे सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और किसी वर्ग के हो किसी जाती के हो किसी संप्रदाय के हो छोटे हो बड़े सब पर कड़ी नज़र है और किसी को भी ऐसा करने की छूट नहीं दी जायेगी, कानून सबके लिये बराबर है और सख़्त कार्रवाई की जायेगी. 

सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' पर दी प्रतिक्रिया

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'अजेय' को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कटाक्ष वाले बयान पर प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीवन हम लोगों के लिए बहुत ही सम्माननीय है प्रेरणा दायक है और हम भी उनका सम्मान करते है और उन पर तंज कसने वाले लोग मिट्टी में मिल जायेंगे, जो महायोगी योगी पर तंज करता है तो प्रकृति खुद ही हिसाब कर देती है.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AK Sharma Bhadohi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget