'जनता को प्रॉब्लम हुई, तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार', मंत्री AK शर्मा की अधिकारियों को दो टूक

योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रभार वाले जिले भदोही के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक आयोजित की. बैठक में सांसद-विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. शारदीय नवरात्रि और दीपावली को देखते हुए मंत्री आवश्यक निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में देवी भक्तों श्रद्धालुओं और आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कार्रवाई के लिये तैयार रहे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है.

मंत्री ने दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

एके शर्मा ने जनपद में खराब बिजली, पानी, सड़क को तत्काल दुरुस्त करने पर बल दिया है. मंत्री ने सभी से कहा कि शारदीय नवरात्र में लोग माँ की मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते है और दशहरा के दिन रावण का पुतला दहन करते है. दीपावली में घरों को दीपक से सजाते है. इसके साथ आगे कई और भी त्यौहार है. आगामी त्यौहार को देखते हुए सभी अधूरे काम पूरा करने के निर्देश दिए.

जीएसटी सुधार को मंत्री ने बताया मील का पत्थर

मंत्री एके शर्मा ने जीएसटी में हुए सुधार को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिये नेक्स्ट-जेन जीएसटी जन-प्रथम सुधारों में मिल का पत्थर साबित होगा. मंत्री ने कहा कि ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे और यह केवल आर्थिक कदम नहीं है बल्कि देश के गरीब लोगों के लिये दिवाली का तोहफ़ा हैं. इस बदलाव से आम जनता अपने अपने घरों में दीपावली पर दीपक से रोशन करने का काम करेंगे.

राहुल गांधी के सिर फूट रहा लगातार बम- मंत्री

एके शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के लाल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बयान पर तंज कसते हुये कहा कि बम तो उनके सिर पर लगातार फूट रहा है. उनके बम से बिहार का एक भी वोटर फूटने वाला नहीं है. वो फ्लॉप शो साबित हो रहे है तो आप समझ सकते है कि उनका क्या ही किया जाये.

'सिर तन से जुदा', नारे पर कहा- होगी सख्त कार्रवाई

वहीं मुस्लिम युवकों द्वारा 'सिर तन से जुदा' के नारे पर जनपद के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ हमारे सरकार का दृष्टिकोण हमारे सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और किसी वर्ग के हो किसी जाती के हो किसी संप्रदाय के हो छोटे हो बड़े सब पर कड़ी नज़र है और किसी को भी ऐसा करने की छूट नहीं दी जायेगी, कानून सबके लिये बराबर है और सख़्त कार्रवाई की जायेगी.

सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' पर दी प्रतिक्रिया

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'अजेय' को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कटाक्ष वाले बयान पर प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीवन हम लोगों के लिए बहुत ही सम्माननीय है प्रेरणा दायक है और हम भी उनका सम्मान करते है और उन पर तंज कसने वाले लोग मिट्टी में मिल जायेंगे, जो महायोगी योगी पर तंज करता है तो प्रकृति खुद ही हिसाब कर देती है.