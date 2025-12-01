देवरिया में शादी के 20 मिनट बाद दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता, बोली- 'मेरे लायक नहीं ससुराल'

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. शादी के बाद विदा होकर ससुराल पहुंची एक दुल्हन मात्र 20 मिनट बाद ही पति व ससुराल को अस्वीकार कर अपने कमरे से बाहर निकल गई. घर पर मौजूद लोगों ने जब दुल्हन से इसका कारण पूछा तो तो उसने कहा कि मुझे यहां नहीं रहना है. मैं अपने मायके जऊंगी. पति और ससुराल के अन्य लोगों के लाख समझाने की बाद भी वह ससुराल में ना रहने की जिद पर अड़ी रही. उसका रवैया देखकर उसके पति ने गांव के लोगों की पंचायत बुलाई और दुल्हन के माता-पिता को भी बुलाया.

सभी ने जब उसका कारण पूछा तो उसने कहा कि ससुराल वालों का व्यवहार ठीक नहीं है ऐसे में मैं यहां नहीं रह पाऊंगी.

पंचायत के फैसले के बाद ससुराल वालों ने दुल्हन को उसके मायके भेज दिया और दहेज में मिला सारा सामान वापस कर दिया. घटना देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र की है. इस घटना के बाद दूल्हा वह उसके परिवार वाले जहां सदमे में हैं वहीं क्षेत्र में इस घटना की चर्चा खूब हो रही है और लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

दुल्हन ने कहा ससुराल मेरे लायक नहीं है

भलुअनी कस्बे के एक युवक की शादी बीते 25 नवंबर को थी. 26 नवंबर को वह दुल्हन लेकर अपने घर पहुंचा. ‌ दुल्हन के घर पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने पूरे रीति रिवाज के साथ सभी रस्में निभाई. दुल्हन अपने कमरे में गई. ‌ मगर कमरे में जाने के 20 मिनट के बाद ही दुल्हन कमरे से बाहर निकल आई और कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना है. क्योंकि यह ससुराल मेरे लायक नहीं है. नई नवेली दुल्हन का यह रवैया देखकर लोग हैरान रह गए. ससुराल वालों ने दुल्हन को समझाने की काफी कोशिश की. मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही.

पंचायत के बाद वापस चली गई दुल्हन

दुल्हन का रवैया देखकर ससुरालियों ने गांव वालों को बुलाकर पंचायत कराई और दुल्हन के माता-पिता को भी बुलाया. सभी ने दुल्हन को समझने की कोशिश की. मगर अपनी जिद पर कायम रही. अंत में पंचायत के फैसले के बाद दूल्हे ने दुल्हन को उसके मायके भेज दिया और दहेज में मिला सारा सामान भी लौटा दिया. दूल्हे ने बताया कि अगर उसने हमें पहले बता दिया होता तो मैं उसके साथ शादी नहीं करता. इस घटना से हम लोगों की बहुत बेज्जती हुई है.