Moradabad News: मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, 2 लड़कियों ने वीडियो बनाकर की वायरल; 4 पर केस दर्ज
Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में दो लड़कियों की मदद से छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. दो युवतियों ने छात्रा की वीडियो बनाकर उसे वायरल किया.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना भगतपुर क्षेत्र के एक गांव अलीगंज में छात्रा के साथ रेप कर उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय छात्रा को उसकी दो परिचित युवतियों ने किसी बहाने से पड़ोस में रहने वाले युवक के घर बुलाया. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद युवक ने छात्रा के साथ जबरदस्ती रेप किया. इस दौरान कमरे में छिपे अन्य आरोपियों ने मोबाइल फोन से घटना की वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर लीं.
पीड़ित परिवार ने लगाया ये आरोप
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बदनाम करने की नीयत से वीडियो और फोटो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की धमकी दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद गांव में चर्चा का माहौल बन गया, जिससे छात्रा और उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.
मामले की जानकारी पीड़िता की मां को हुई तो वह तत्काल थाना भगतपुर पहुंचीं और पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल चार आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया. मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम जांच में जुटी हुई हैं.
मामले पर एसपी ने दी यह जानकारी
एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना भगतपुर के गांव अलीगंज से एक मामला संज्ञान में आया है. पिता के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है. उसकी नाबालिग बेटी है. गांव के ही रहने वाले युवक ने जो कई साल से रिलेशनशिप में था. उसकी फोटो क्लिक कर ली थी, जिसके बाद इंस्टग्राम अकाउंट पर वायरल कर दी.
पीड़िता के पिता से लिखित तहरीर प्राप्त कर चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना को देखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जारी हैं.
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