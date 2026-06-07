अलीगढ़ में महिला को दिनदहाड़े गोली मारकर फरार हुए बदमाश, पुरानी रंजिश का आरोप

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शनिवार को थाना रोरावर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गयीम जब ड्यूटी से वापस जा रही एक महिला को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी. गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

इस घटना के पीछे परिजनों ने मोहल्ले के ही एक व्यक्ति पर शक जताया है, क्यूंकि उससे पिछले काफी समय से रंजिश चल रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक रानी रोरावर क्षेत्र में एक कारखाने में काम करती है, खाना खाकर वह वापस ड्यूटी पर जा रही थी, तभी घर से कुछ ही दूर पर बुलट मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात नकाबपोशों ने रीना पर फायरिंग कर दी. उसके कूल्हे पर गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गयी. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

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महिला के बेटे रेहान ने बताया कि परिवार की कुछ लोगों से करीब डेढ़ साल से रंजिश चल रही है. इससे पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकीं थीं. इस हमले में मोहल्ले के ही व्यक्ति पर शक जताया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू की और सीसीटीवी कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक महिला अभी खतरे से बाहर है, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

उधर इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गयी है.इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से शहर में अपराधियों में कानून का खौफ कितना है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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