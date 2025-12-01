देवरिया में युवक के साथ हैवानियत! बेल्ट से पीटा, जबरन थूक चटवाया, 1 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक को कुछ युवकों के ग्रुप ने न सिर्फ बेल्टों से बेरहमी से पीते बल्कि उससे जबरन थूक भी चटवाया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. पीड़ित युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना के बाद भी दबंग युवक पीड़ित को धमका रहे हैं. मामला 29 नवम्बर का बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर गोबराई गांव का यह वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. इस संबंध में पीड़ित युवक की मां ने शिकायत दर्ज करायी है. शिकायत में बताया गया है कि 29 नवंबर की दोपहर लगभग तीन बजे पीड़ित युवक देवरिया शहर के बाजार में सामान खरीदने जा रहा था तभी सकरा पार और गोबराई गांव के चार युवकों ने उसे रोक लिया. आरोप है कि उन्होंने उसे बेल्ट और चप्पलों से पीटा और थूक चाटने के लिए मजबूर किया.

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि आरोपी युवक उसी रात उसके घर पहुंचे, घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और पथराव भी किया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

देवरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. उन्होंने बताया कि पीड़ित की मां ने तहरीर दी है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. बाकी आरोपियों को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा.

पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है, इसके साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद लोग जिले की पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. कि आरोपियों में पुलिस या कानून का खौफ क्यों नहीं है.