संसद में परिसीमन विधेयक के पेश होने की चर्चा के बीच दावा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से ही झटका लग सकता है. सूत्रों की मानें तो सीतापुर से सांसद राकेश राठौर नाराज बताए जा रहे हैं.

बता दें सीतापुर सांसद ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, काफी बड़े और मजबूत नेता हैं. उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके जिम्मे उत्तर प्रदेश दिया गया है. करिश्माई नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जरूर बुलंदियों पर पंहुचा देंगे.

राठौर ने कहा था कि साल ​2027 के लिए सांसदों को थोड़ा बाहर रखा गया ,किनारे रखा गया. हम तो किनारे किये गए हैं. अभी सांसदों की भूमिका किनारे कर दी गई है.अभी यही लोग अपने जिम्मे पर उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं. हमलोगों से न पूछा जा रहा है ,न कोई बातचीत हो रही है.

दरअसल, कांग्रेस गठबंधन में टिकट चाहत रखने वालों में सीतापुर से सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नेश राठौर का नाम भी है. रत्नेश राठौर सीतापुर सदर से टिकट मांग रहे है. ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि वह अपने बेटे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों.