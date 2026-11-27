उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. उनके खिलाफ 23 साल पुराने मामले में दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हैं. उन पर सदर कोतवाली में घुसकर तत्कालीन कोतवाल सर्वजीत शाही के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडे की अदालत ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए भाजपा से एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू की गैर हाजिरी को माफ कर दिया. जबकि सह अभियुक्त सदर विधायक एवं यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट पुनः जारी करते हुए सदर कोतवाल से तामील कराने का आदेश पारित किया है. साथ ही जमानतदारों के विरुद्ध नोटिस भी जारी की है.

23 साल पुराने मामले में दिया नोटिस

अदालत की ओर से मंत्री दयाशंकर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है. अभियोजन के मुताबिक घटना 4 दिसंबर 2003 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे सदर कोतवाली परिसर में घटित हुई थी. अभियोजन का आरोप है कि रविशंकर एवं दयाशंकर करीब 20 समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे थे.

इस बात की सूचना पर तत्कालीन एसएचओ भी सदर कोतवाली पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की गई और उनका कॉलर पकड़ लिया गया. रविशंकर सिंह ने इस दौरान पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर अभद्रता एवं गाली गलौज की गयी थी.

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एमएलसी रविशंकर अदालत में हाजिर होकर अपना जमानत करा चुके है. जिसके आधार पर उनकी गैरहाजिरी माफ कर दी गयी, वही परिवहन मंत्री दयाशंकर के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध न्यायालय ने पुनः जरिए एन.स्टेप गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया है.