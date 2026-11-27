उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की एक अहम बैठक 10 राजाजी मार्ग पर हो रही है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और सहारनपुर से इमरान मसूद मौजूद हैं.

वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना भी बैठक में शामिल हैं.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है. इसमें प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनावी रणनीति और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है.

सपा ने 26 सीटें ऑफर की

यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब एक ओर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर की हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी चुनाव 2027 के लिए पीडीए प्रण पत्र यानी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं.

सपा चीफ ने घोषणा पत्र की प्रेस वार्ता के दौरान उस सवाल को भी टाल दिया था जिसमें पूछा गया था कि क्या अलायंस का अपना कोई घोषणा पत्र जारी होगा?