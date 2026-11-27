लखनऊ में पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर सर्राफा कारोबारी से एक किलो सोना और नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है. हैरानी की बात यह है कि लूट की इस साजिश में पुलिसकर्मी भी शामिल थे. आरोपियों ने दिल्ली लौट रहे कारोबारी को बस से उतारकर खुद को पुलिसकर्मी बताया और तस्करी का आरोप लगाते हुए उसे अगवा कर लिया.

जेसीबी लायन आर्डर बबलू कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी महेंद्र दास दिल्ली के करोल बाग में अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण बनाने और उनकी सप्लाई का काम करते हैं. 20 नवंबर को वह जौनपुर में सर्राफा कारोबारियों को जेवर देने पहुंचे थे. इसके बाद 21 नवंबर की रात खजुराहो ट्रैवल्स की बस से दिल्ली लौट रहे थे. रात करीब 1:30 बजे सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास आरोपियों ने बस रुकवा ली.

खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले आरोपियों ने छीना सोने से भरा बैग

खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले आरोपियों ने महेंद्र पर सोने की तस्करी का आरोप लगाया और जबरन बस से उतारकर सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया. इस दौरान उनका मोबाइल, नकदी और करीब एक किलो सोने के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया गया. लूट का सामान पीछे चल रही स्कॉर्पियो में सवार साथियों को सौंप दिया गया, जो जौनपुर की तरफ निकल गए. इसके बाद कारोबारी को सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार हो गए.

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पहले से कारोबारी की गतिविधियों पर रख रहे थे नजर

जांच में सामने आया कि इस वारदात की साजिश पहले से रची गई थी. पश्चिम बंगाल निवासी तिलक माझी पीड़ित और उसके जीजा के संपर्क में था. कारोबारी जब जौनपुर आता था तो तिलक के घर भी रुकता था. इसी दौरान तिलक ने प्रीतम सोनी के साथ मिलकर कारोबारी के आने-जाने और सोने की खेप की जानकारी जुटाई.

इस साजिश में जौनपुर में तैनात सिपाही विनय शंकर और डीआरआई (DRI) के स्टाफ अविनाश शाही को भी शामिल किया गया. पुलिस के मुताबिक, विनय शंकर ने पूरी लूट की योजना तैयार की थी. बस में सवार अविनाश शाही ने कारोबारी की पहचान कर लखनऊ में मौजूद अपने साथियों को सूचना दी. इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने दस टीमें गठित की थीं. पुलिस ने करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में प्रीतम सोनी, अविनाश शाही, राहुल चौहान, दुर्गेश कुमार कुशवाहा और तिलक माझी शामिल हैं. पुलिस अब इस मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सिपाही विनय शंकर, उसके भाई रविशंकर, सागर सेठ और एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है.