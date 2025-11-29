हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरात 2:30 बजे दबिश…दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का हल्द्वानी कनेक्शन? बिलाली मस्जिद के इमाम से पूछताछ

Uttarakhand News: एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने पुष्टि की कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है और सतर्कता के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. फिलहाल उत्तराखंड पुलिस दिल्ली टीम के संपर्क में है

By : दानिश खान | Updated at : 29 Nov 2025 04:18 PM (IST)
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को उमर नबी से जुड़े मोबाइल कॉल-डिटेल्स की जांच में एक बड़ा सुराग मिला, जिसके बाद शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई. बनभूलपुरा के बिलाली मस्जिद के इमाम को संदिग्ध कॉल लिंक्स मिलने पर उठाया गया और पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया.

सूत्रों के मुताबिक, उमर के मोबाइल से प्राप्त कुछ नंबर हल्द्वानी क्षेत्र से जुड़े मिले थे. इस आधार पर दिल्ली पुलिस तथा एलआईयू की संयुक्त टीम ने गुप्त ऑपरेशन के तहत बिलाली मस्जिद में दबिश दी. रात में हुई कार्रवाई से स्थानीय लोग अनजान रहे, लेकिन सुबह होते-होते इलाके में भारी पुलिस बल की उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया.

कई थानों की पुलिस टीम पहुँची बनभूलपुरा 

शनिवार सुबह एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल, सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल सहित लालकुआं, कालाढूंगी, मुखानी, काठगोदाम और हल्द्वानी थानों की पुलिस टीम बनभूलपुरा पहुँची. क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए बिलाली मस्जिद और इमाम के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अचानक पुलिस की तैनाती से स्थानीय लोगों में अफवाहों और चिंता का माहौल बना रहा.

एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने पुष्टि की कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है और सतर्कता के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. फिलहाल उत्तराखंड पुलिस दिल्ली टीम के संपर्क में है और स्थानीय स्तर पर भी संभावित लिंक्स की जांच की जा रही है.

NIA ने कई संदिग्धों को किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस विस्फोट को आतंकी हमला घोषित करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ली और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया. इसी मामले में मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को एनआईए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. एनआईए के अनुसार, आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी को सुरक्षित ठिकाना और लॉजिस्टिक मदद उपलब्ध कराई थी. हल्द्वानी में हुई ताजा कार्रवाई के बाद उत्तराखंड पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और सभी संभावित संपर्कों की गहन जांच की जा रही है.

Published at : 29 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Delhi Blast NIA  Haldwani News UTTARAKHAND NEWS Delhi Terrorist Blast
