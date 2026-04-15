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दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी पश्चिमी यूपी की तस्वीर, CM योगी ने PM मोदी का जताया आभार

Delhi–Dehradun Corridor:

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Apr 2026 09:28 AM (IST)
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  • विकास, सुशासन और सेवा का मॉडल 'डबल इंजन' सरकार साकार कर रही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली–बागपत–सहारनपुर–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का 14 अप्रैल (मंगलवार) को उद्घाटन किया, जिससे कॉरिडोर के आसपास के इलाकों की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर बताया. उन्होंने कहा कि अब सहारनपुर से दिल्ली व देहरादून की दूरी काफी कम समय में पूरी की जा सकेगी.

सीएम योगी ने कॉरिडोर के लोकार्पण को प्रदेश के विकास का ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि सहारनपुर के वुडवर्क, मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स और क्षेत्रीय किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी से होते हुए वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा. यह परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए ‘डबल इंजन’ सरकार की विकास दृष्टि को साकार करती है.

सहारनपुर से दिल्ली व देहरादून तक का सफर अब और होगा आसान

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कर-कमलों से दिल्ली-बागपत-सहारनपुर-देहरादून कॉरिडोर का लोकार्पण होना प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले सभी जनपदवासियों को बधाई देते हुए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया तथा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों का भी धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से सहारनपुर से दिल्ली व देहरादून तक का सफर तेजी से पूरा किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.

 कॉरिडोर से पश्चिमी यूपी के उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के माध्यम से सहारनपुर के लकड़ी के काम (वुडवर्क) को, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत में बनने वाले सामानों को काफी लाभ मिलेगा. मेरठ खेल के सामान (स्पोर्ट्स गुड्स) बनाने के लिए पहले से ही मशहूर है और अब ये पूरा क्षेत्र मेहनती अन्नदाता किसानों का होगा. सरकार इस क्षेत्र में गन्ना, फल-सब्जी व विभिन्न खाद्यान्न उत्पादनों को बढ़ावा देगी. अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से ये सभी उत्पाद राष्ट्रीय राजधानी के जरिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकेंगे. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है जिसमें सुशासन और सेवा मॉडल स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है और यह इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी का उदाहरण है.

बाबा साहेब व अन्य महापुरुषों की मूर्तियों का होगा संरक्षण

सीएम योगी ने कहा कि आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत में सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं पावन जयंती है. उन्होंने संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या नौजवान, सभी को समान अधिकार देकर एक सशक्त भारत की नींव रखी. बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में ‘पंचतीर्थ’ का निर्माण कराया. उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने भी तय किया है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि समेत सामाजिक न्याय के प्रणेता महापुरुषों की जहां-जहां मूर्तियां स्थापित हैं, यदि वहां बाउंड्री वॉल या मूर्ति के ऊपर छत नहीं है, तो सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर इन कार्यों को पूर्ण कराएगी.

उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निवेश का नया केंद्र

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निवेश का नया केंद्र बनकर उभरा है. ‘डबल इंजन’ सरकार की ताकत क्या होती है, यह आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, अब बड़े से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कोई दुविधा नहीं है. आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है. सरसावा में सिविल टर्मिनल समेत एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है. अब सहारनपुर का कोई नौजवान यदि फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहता है तो जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह क्षेत्र भी अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "जब विकास होता है, तो उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है. मैं देख रहा था कि मां शाकुंभरी कॉरिडोर कितना भव्य बन रहा है. नवरात्रि से ठीक पहले मैं उसका निरीक्षण करने के लिए आया था. यह तभी संभव होता है, जब ऐसी सरकार हो जो विरासत का संरक्षण भी करती हो और विकास कार्यों को बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ाती हो. जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, जो वैमनस्यता फैलाते हैं, वे कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकते."

कॉरिडोर से रोजगार और विकास को मिलेगी रफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने सहारनपुर, मेरठ और बागपत में सुदृढ़ इंडस्ट्रियल व हाउसिंग क्लस्टर विकसित करने का निर्देश दिया है. इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. यहां के कृषि उत्पादों को न केवल देश की राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक, बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़कर आगे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी. इससे हमारे अन्नदाता किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज बाबा साहेब की पावन जयंती पर सहारनपुर वासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री के कर कमलों से यह कॉरिडोर प्राप्त हो रहा है. पहले यह मार्ग अत्यंत कठिन हुआ करता था. डाट काली मां के स्थान से जुड़ा यह मार्ग अक्सर अवरुद्ध हो जाता था. बरसात के दिनों में तो पूरा आवागमन ठप हो जाता था. देहरादून के लोग इधर नहीं आ पाते थे और सहारनपुर सहित अन्य जनपदों के लोग इस मार्ग से देहरादून नहीं पहुंच पाते थे. उन्हें हरिद्वार वाले मार्ग का सहारा लेना पड़ता था. आज हम सब यहां प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं. विकास की रफ्तार और विरासत का संरक्षण, दोनों को साथ लेकर डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके निरंतर आगे बढ़ती रहेगी.

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Published at : 15 Apr 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Economic Corridor UTTAR PRADESH
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