नोएडा में वेतन व अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का आंदोलन उग्र हो चुका है. इस बीच प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले दो-चार दिनों से चल रही है. हम ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी मजदूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा. इसके साथ ही हम उद्योगपतियों का भी नुकसान नहीं होने देंगे.

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार संवेदनशील है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अधिकारीयों के साथ मीटिंग की है. कमेटी बनाकर एक सीनियर अफसरों का दल कुछ देर में ही नोएडा पहुंच रहा है. जहां श्रमिक संगठनों से वार्ता कर इसका निदान निकाला जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने उपद्रव करने वालों को चेतावनी दी है. बोले चिन्हित कर कार्रवाई होगी.