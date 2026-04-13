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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में बवाल पर योगी सरकार के श्रम मंत्री बोले- 'मजदूरों का नुकसान नहीं होनें देंगे और उद्योगपतियों को...'

नोएडा में बवाल पर योगी सरकार के श्रम मंत्री बोले- 'मजदूरों का नुकसान नहीं होनें देंगे और उद्योगपतियों को...'

Noida Worker Protest: श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले दो-चार दिनों से चल रही है. हम ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी मजदूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Apr 2026 05:07 PM (IST)
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नोएडा में वेतन व अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का आंदोलन उग्र हो चुका है. इस बीच प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले दो-चार दिनों से चल रही है. हम ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी मजदूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा. इसके साथ ही हम उद्योगपतियों का भी नुकसान नहीं होने देंगे.

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार संवेदनशील है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अधिकारीयों के साथ मीटिंग की है. कमेटी बनाकर एक सीनियर अफसरों का दल कुछ देर में ही नोएडा पहुंच रहा है. जहां श्रमिक संगठनों से वार्ता कर इसका निदान निकाला जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने उपद्रव करने वालों को चेतावनी दी है. बोले चिन्हित कर कार्रवाई होगी.

 

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Published at : 13 Apr 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Anil Rajbhar Noida Protest UP NEWS
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